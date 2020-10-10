أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.. 10 سنوات من الإنجازات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاطمة بنت هزاع: المرأة الإماراتية رسخت مكانتها في كافة المحافل الدولية ---------------------------------------------------------- تكمل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية السبت 10 أعوام على تأسيسها، حققت خلالها العديد من الانجازات في كافة المجالات، سواء صناعة البطلات، أو دعم التوسع القاعدي لممارسة الرياضة للمرأة، أو عقد المؤتمرات الدولية في مختلف تخصصات الرياضة النسائية، أو دعم رياضة المرأة في الأندية أو تنظيم البطولات المحلية والإقليمية والعالمية، في ظل قيادة حكيمة أشرفت على 10 سنوات من الإنجازات، جاء دعمها الأول من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية التي آمنت بقدرات المرأة الإماراتية ووفرت لها البيئة المثالية لتطويرها. وفي يوم 10 أكتوبر، الذي يصادف ذكرى تأسيس «أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية» التي تعد واحدة من أكبر مؤسسات المرأة الرياضية على مستوى الوطن العربي، واحتفالاً بهذه الذكرى أطلقت الأكاديمية عدة مبادرات منها تحدي العشرة ملايين خطوة الذي يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى رصيدها، وعندما أظهرت لوحة النتائج في ثالث أيام المبادرة وصول المشاركين والمتنافسين إلى ما يقارب 13 مليون خطوة، الرقم الذي تخطّى الهدف المنشود، كانت الفرحة هي العنوان الأبرز لدى كل المنظمين والمنتمين إلى هذا الكيان الرياضي النسائي العملاق. وبمناسبة احتفال الأكاديمية بذكرى تأسيسها العاشرة، يتم الكشف عن الشعار الجديد الذي يعبر عن حقبة جديدة من الأهداف والتطلعات، وفصل جديد من فصول التحدي والإبداع، والهدف الأساسي من الشعار الجديد هو أن ينمو من ناحية الوجود والتأثير، وأن يدعم الجانب التجاري للأكاديمية من خلال سلسلة من المبادرات المبتكرة التي تستهدف المرأة في المجتمع الإماراتي، ولذلك فإن الأسهم الذهبية الموضحة في الشعار الجديد تمثل بداية لمجموعة من الأحداث المتعلقة بالأكاديمية، والتي تتماشى مع رؤية «نمضي قدماً» التي كانت وما زالت أولى الخطوات التي مشت عليها الأكاديمية طوال العشرة أعوام الماضية. ووجهت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات، رسالة تحفيزية للمرأة الإماراتية وإنجازاتها فقالت: «نحتفل بمرور عشرة أعوام على تأسيس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ويسعدنا أن نستذكر بكل فخر، الإنجازات التي تحققت بعزيمة المرأة الإماراتية، ولا شك أن المرأة الإماراتية كانت على الموعد دائماً في استغلال كل الفرص، وترسيخ مكانتها الرياضية المرموقة، وصعود منصات التتويج بكافة المحافل الإقليمية والقارية والدولية، وبهذه المناسبة نتوجه بجزيل شكرنا إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، على الدعم اللامحدود للمرأة ونؤكد أن الأكاديمية، سوف تبقى دائماً منصة لإطلاق طاقات المرأة الإماراتية والكشف عن إبداعاتها ومنحها الفرصة لإثبات نفسها والمضي قدماً نحو مستقبل رياضي واعد». الجدير بالذكر أن يوم 10 أكتوبر 2010 شهد نقطة تحول كبيرة في عالم الرياضة النسائية الإماراتية، بعد قرار صدر بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بتأسيس أكاديمية تعنى بالشؤون الرياضية للمرأة الإماراتية، وتشجيعها على المشاركة في جميع الأنشطة والفعاليات التنافسية من خلال تدريب وتطوير المهارات بالإضافة إلى تأهيل القيادات الرياضية، وإعداد المنتخبات الوطنية النسائية التي يمكنها أن ترسم مسيرة الإبداع والتميز. وأعلنت حينها «لجنة الإمارات للرياضة النسائية» عن إنشاء «أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية» بغية إعداد وتأهيل السيدات والفتيات رياضياً، لتحقيق النتائج المرجوة، والمساهمة في ازدهار الرياضة النسائية، وتبني المبادرات التي تشكل أثراً واضحاً في الارتقاء بمكانة المرأة. وبدأ ذلك بتشجيعها على ممارسة الرياضة وتحسين أدائها سواء كان على المستوى الفردي أو الجماعي، ومن ثم تكوين قاعدة كبيرة من الرياضيات القادرات على المنافسة وتحقيق الإنجازات في مختلف المحافل.