الفجيرة يعزز طموحاته لبلوغ المرحلة الثانية.. وعجمان يتسلح بملعبه في الإياب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر ظهر الفجيرة بشكل جيد في أولى مبارياته الرسمية الخميس، في انطلاقة كأس الخليج العربي، واستطاع المحافظة على حظوظه في التأهل وبلوغ الدور الثاني في أعقاب الفوز المثير الذي انتزعه من ضيفه عجمان بهدف وحيد جاء «بنيران صديقة» وحمل توقيع التونسي فراس بلعربي، بعد مباراة قوية حبست الأنفاس طوال 90 دقيقة وغلب عليها الطابع الحماسي والنفسي أكثر من الجانب الفني. جوران: القادم أفضل وأكد الصربي جوران توفاريتش مدرب الفجيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، سعادته بفوز فريقه على ضيفه البرتقالي في أول مباراة رسمية للموسم الجديد، مشيراً إلى أن اللاعبين بذلوا جهداً مقدراً وتمكنوا من الحفاظ على التقدم طوال 90 دقيقة أمام فريق قوي ومنظم، بفضل الرغبة الكبيرة في إظهار أفضل ما لديهم في المسابقة التي تمثل اختباراً قوياً للدوري. وأضاف أن الفوز سيمنح لاعبي فريقه مزيداً من المعنويات في قادم المواجهات، كما يعزز طموحات الفريق في بلوغ المرحلة الثانية خلال مباراة الإياب. ونوه المدرب الصربي بأن نغمة الأداء سترتفع خاصة مع مزيد من التجانس بين اللاعبين خلال التدريبات، ممتدحاً أداء الوافد الجديد السويدي صموئيل الذي تم إقحامه في الشوط الثاني، والذي سيعطي إضافة قوية في الجانب الهجومي. وبسؤاله عن وضوح معالم التشكيلة الأساسية في ظل العديد من العناصر الجديدة التي انضمت لصفوف الفريق، أشار المدرب جوران إلى أن قائمة الفريق تضم 26 لاعباً كل منهم يعتبر جزءاً مهماً في تشكيلة الفريق ولا يوجد 11 لاعباً أساسياً، وأسعى دائماً إلى الاستفادة من كل لاعب في القائمة خصوصاً أن التحديات التي تنتظر الفريق في الموسم الحالي كبيرة. وحول تطلعات الفجيرة في المسابقة، قال: «عازمون على تقديم صورة مغايرة عن تلك التي كان عليها الفريق في الموسم المنصرم، سواء على صعيد الدوري أو كأس الخليج العربي، لذلك دائماً ما أحرص على غرس الثقة في نفوس اللاعبين، ونأمل أن نوفق في العبور إلى المرحلة الثانية ونحصد أكبر قدر من المكاسب». محمد عدلي: عجمان لا يستحق الخسارة في الجانب الآخر، أعرب محمد عدلي مساعد المدرب أيمن الرمادي الذي غاب عن المؤتمر الصحفي بسبب الطرد خلال المباراة، عن عدم رضاه عن نتيجة مباراة الفجيرة، وذلك من واقع مجريات اللقاء، مشيراً إلى أن فريقه كان أكثر استحواذاً وتنظيماً، لكن الحظ عبث لهم بأكثر من كرة، خصوصاً في الشوط الثاني. وقال: «لا نستحق الخسارة قياساً بالفرص السهلة التي تهيأت لهم أمام المرمى، وكانت كفيلة بالعودة بالعلامة الكاملة أو تحقيق التعادل على أقل تقدير». وأقر المدرب عدلي بتأخر فريقه عجمان في الدخول لأجواء المباراة، حيث كانت الأفضلية لأصحاب الأرض طوال 45 دقيقة الأولى، قبل أن يشهد الشوط الثاني تحولاً كبيراً لمصلحة البرتقالي عبر السيطرة الكاملة وامتلاك زمام المبادرة، لكن في الوقت نفسه افتقد الفريق للحلول الهجومية واللمسة الأخيرة، خاصة في ظل التكتل الدفاعي المنظم الذي مارسه الفجيرة. وتابع بقوله: «عموماً المباراة نعتبرها درساً مفيداً وعلينا تدارك الأخطاء والسلبيات، ومواصلة الجهد والعمل وإعادة صياغة الفريق بشكل جيد، خاصة أن أمامنا استحقاقات في غاية الأهمية بدءاً بلقاء الظفرة في افتتاحية مباريات الدوري، ويجب أن نستعد لها بقوة وأن يتحلى الجميع بالثقة وروح المسؤولية». وفي ما يتعلق بمباراة الإياب في عجمان، أكد عدلي أن «الوقت يبدو كافياً للاستعداد الجيد لمباراة الحسم، وأعتقد أن لاعبي البرتقالي قادرون على تعويض الخسارة والترقي إلى المرحلة الثانية».