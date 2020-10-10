رغم الفوز.. كلباء يثير قلق جماهيره بالأداء الباهت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر رغم الفوز الذي خرج به اتحاد كلباء أمام ضيفه الجزيرة 2/1 في انطلاقة مسابقة كأس الخليج العربي، ساور القلق جماهير ومحبي النمور بسبب الأداء الباهت وغير المقنع الذي قدمه الفريق خاصة في ظل التحضيرات الجيدة خلال الفترة السابقة، فضلاً عن العمل الكبير الذي قامت به شركة الكرة عبر دعم خطوط الفريق بكوكبة من العناصر الجديدة على صعيد الأجانب أو المحليين، لكن كلباء كان غريباً في ملعبه وافتقد في الكثير من الأحيان للتمركز والانتشار الجيد، ولم يقدم لاعبوه شيئاً يذكر باستثناء الثلث الأول من عمر المباراة الذي تحرك خلاله الفريق بجدية وافتتح التسجيل مبكراً عن طريق هدافه المميز مالابا الذي كان له الفضل في خروج فريقه بالنقاط الثلاث، بعد أن نجح فخر أبوظبي في فرض سيطرته الكاملة على مجريات الحصة الثانية، لولا افتقاد الفريق لعدد كبير من عناصره الأساسية التي تشارك في صفوف المنتخب الوطني لتمكن الجزيرة من قلب الطاولة على أصحاب الأرض والخروج بغلة وافرة من الأهداف. داسيلفا: كان بالإمكان أفضل مما كان وأكد الأورجوياني خورخي داسيلفا مدرب كلباء أن لاعبي فريقه أضاعوا عدة فرص كانت كفيلة برفع الغلة التهديفية وحسم المباراة في شوطها الأول، مشيراً إلى أن إيقاع اللعب هبط في الحصة الثانية، وسيطر الضيوف على أغلب مجريات اللعب وتمكنوا من تسجيل هدف التعادل قبل أن ينجح كلباء في استعادة التفوق مجدداً حيث كان بالإمكان أفضل مما كان. وأضاف: «عموماً كبداية فهي جيدة ومرضية إلى حد كبير، خاصة وأن المباريات الافتتاحية دائماً ما تتسم بالصعوبة وسنعمل جاهدين على مواصلة العمل وتصحيح الأخطاء التي أفرزها اللقاء». وعبر داسيلفا عن سعادته بمواصلة اللاعب مالابا هوايته في التسجيل لافتاً إلى أن هدفيه سيمنحان الفريق أفضلية خلال مواجهة الإياب، رافضاً في الوقت نفسه أن يكون أداء لاعبي فريقه قد هبط بسبب تراجع معدل اللياقة البدنية، وقال: «لاعبو كلباء بذلوا مجهوداً مقدراً في الحصة الأولى وكان من الطبيعي أن يتراجع الأداء في شوط اللعب الثاني، ويعود ذلك إلى توقف المباريات التنافسية لفترة طويلة، ولكن لاعبينا سيستعيدون أداءهم المعروف مع توالي المباريات الرسمية»، وطالب داسيلفا لاعبي فريقه بطي صفحة المباراة وفتح ملف مواجهة شباب الأهلي في انطلاقة قطار الدوري. كايزر: شباب الجزيرة أثبت كفاءته ‏في الجانب الآخر، أكد الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني لفريق الجزيرة أنه محبط بسبب الخسارة لأن الفريق بذل مجهوداً كبيراً وكان الطرف الأكثر استحواذاً وتحكماً في مجريات الشوط الثاني، وأضاف: «سنقاتل بقوة لنعوض هذه النتيجة في لقاء الإياب الحاسم من أجل التأهل للدور الثاني لأننا نرغب بالذهاب بعيداً في البطولة». ‏وأضاف كايزر: «الغيابات الكبيرة في التشكيلة بسبب الاستدعاءات الدولية والإصابات دفعتنا للاعتماد على هذه المجموعة الشابة من اللاعبين التي أثبتت كفاءتها، وأنا راض عن أدائهم في المباراة، وسأستمر في منحهم المزيد من الفرص لأنهم بحاجة إليها لتطوير أدائهم وكسب المزيد من الخبرة والثقة». ‏وختم المدرب الهولندي حديثه: «سعداء بعودة المنافسات والمسابقات بعد فترة توقف طويلة جداً، ونيابة عن الجميع في النادي أتوجه بالشكر الجزيل لأبطال خط الدفاع الأول ولكل من ساهم في عودة كرة القدم للملاعب الإماراتية».