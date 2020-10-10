شكرا لقرائتكم خبر عن المادة 59 تدعم موقف الاتحاد الآسيوي في رد احتجاج النصر السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي استندت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى المادة 59 في رفضها لاحتجاج النصر السعودي ضد بيرسبوليس الإيراني الجمعة، ولكن ما هي المادة 59 في لوائح لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي؟ تنص المادة 59 في فصولها على التالي: 1- يجب أن يكون الاحتجاج على مسألة لها تأثير مباشر على نتائج المباريات أو خروقات في لائحة البطولة. 2- يقدم الاحتجاج على نموذج خاص معد من قبل الاتحاد الآسيوي خلال ساعتين فقط بعد صافرة نهاية المباراة. 3- تقديم تقرير مكتوب خلال 48 ساعة من نهاية المباراة يتم توجيهه إلى الأمانة العامة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. 4- تقديم رسم الاحتجاج «500 دولار» غير مستردة خلال 48 ساعة من نهاية المباراة ويرسل إلى الأمانة العامة للاتحاد الآسيوي. وبناء على ما سبق فإن الاتحاد الآسيوي استند إلى البند 2 المختص بآلية تقديم الاحتجاج «الشكلية»، وهنا لا يزال الوسط الرياضي في السعودية بانتظار ما يصدر عن النصر السعودي لتوضيح موقفه من القرار، في حين تشير مصادر مطلعة الى أن الأخير ينتظر وصول الحيثيات التي بنت عليها لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي قرارها ليبدأ مرحلة التقاضي الثانية عن طريق لجنة الاستئناف، علماً بأن حيثيات القرار ستصل خلال 10 أيام وبعدها يحق الاستئناف في غضون 3 أيام.

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