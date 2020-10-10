شكرا لقرائتكم خبر عن الننى يساهم فى علاج لاعب منتخب الشباب السابق بعد إصابته بجلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث أحمد السعدني، لاعب منتخب الشباب وفريق بلدية المحلة سابقًا، عن أخر تطورات ملف علاجه بعد تدهور حالته الصحية في الفترة الماضية، وقال السعدني في تصريحات تليفزيونية: "تعرضت لجلطة أدت إلى خروجي من الملاعب نهائيًا ووقتها أعلن نادي بلدية المحلة تكفلهم بمصاريف علاجى".

وتابع: "عرضت أكثر من جهة تحمل علاجي ولكنني رفضت بسبب إعلان بلدية المحلة تكفلهم..نادي بلدية المحلة لم يتكفل بعلاجي كما أعلن.. والآن لا أحد يساعدني أو يتواصل معي وحالتي تتأخر بشكل كبير"

في الوقت الذي تواصل النجم المصري محمد النني، المحترف في صفوف آرسنال الإنجليزي ولاعب منتخبنا الوطني، مع اللاعب وتعهد بمساعدته وتحمل جزء من تكاليف علاج أحمد السعدني، وظهر أحمد السعدني وأكد أنه يعاني من جلطة تسببت في ابتعاده عن الملاعب بشكل نهائي.



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