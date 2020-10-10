شكرا لقرائتكم خبر عن الننى يساهم فى علاج لاعب منتخب الشباب السابق بعد إصابته بجلطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث أحمد السعدني، لاعب منتخب الشباب وفريق بلدية المحلة سابقًا، عن أخر تطورات ملف علاجه بعد تدهور حالته الصحية في الفترة الماضية، وقال السعدني في تصريحات تليفزيونية: "تعرضت لجلطة أدت إلى خروجي من الملاعب نهائيًا ووقتها أعلن نادي بلدية المحلة تكفلهم بمصاريف علاجى".
وتابع: "عرضت أكثر من جهة تحمل علاجي ولكنني رفضت بسبب إعلان بلدية المحلة تكفلهم..نادي بلدية المحلة لم يتكفل بعلاجي كما أعلن.. والآن لا أحد يساعدني أو يتواصل معي وحالتي تتأخر بشكل كبير"
في الوقت الذي تواصل النجم المصري محمد النني، المحترف في صفوف آرسنال الإنجليزي ولاعب منتخبنا الوطني، مع اللاعب وتعهد بمساعدته وتحمل جزء من تكاليف علاج أحمد السعدني، وظهر أحمد السعدني وأكد أنه يعاني من جلطة تسببت في ابتعاده عن الملاعب بشكل نهائي.
واحتفل الجهاز الفني بعيد ميلاد مارادونا الدلتا بتورتة وسط حضور كل من عبد الستار صبري وهشام عبد المنعم مدربا الفريق ومحمد رزيقة مدرب حراس المرمي وعادل محفوظ المدير الإداري، وهشام عبد العزيز أخصائي العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى بعض اللاعبين الشباب.
وفاز منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة ربيع ياسين على نادى الأميرية بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي أقيمت بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة.. أحرز هدفي منتخب الشباب حسام اشرف ويوسف لبيب، ومنح المدير الفني لمنتخب الشباب الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في المباراة علي مدار الشوطين من المباراة التى خاضها المنتخب استعدادًا لبطولة شمال أفريقيا بتونس في نوفمبر المقبل.
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