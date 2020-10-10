شكرا لقرائتكم خبر عن "جلطة" تكتب نهاية مشوار نجم منتخب الشباب ويستغيث لتلقى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث أحمد السعدني، لاعب منتخب الشباب وفريق بلدية المحلة سابقًا، عن آخر تطورات ملف علاجه بعد تدهور حالته الصحية في الفترة الماضية، وقال السعدني فى تصريحات تليفزيونية: "تعرضت لجلطة وأدت إلى خروجي من الملاعب نهائيًا ووقتها أعلن نادى بلدية المحلة تكفلهم بمصريف علاجي".

وتابع لاعب منتخب الشباب: "عرضت أكثر من جهة تحمل علاجي وعلى رأسهم مرتضى منصور وتركي آل الشيخ ونادي غزل المحلة ولكنني رفضت بسبب إعلان بلدية المحلة تكفلهم"، وشدد: "نادي بلدية المحلة لم يتكفل بعلاجي كما أعلن والآن لا أحد يساعدني أو يتواصل معي".

وكان الجهاز الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة بقيادة ربيع ياسين المدير الفني حرص، يوم الخميس الماضى، علي الاحتفال بعيد ميلاد احمد فاروق مدرب منتخب الشباب وقائد بلدية المحلة السابق. Advertisements واحتفل الجهاز الفني بعيد ميلاد مارادونا الدلتا بتورتة وسط حضور كلا من عبد الستار صبري وهشام عبد المنعم مدربا الفريق ومحمد رزيقة مدرب حراس المرمي وعادل محفوظ المدير الإداري وهشام عبد العزيز أخصائي العلاج الطبيعي بالإضافة الي بعض اللاعبين الشباب.

فاز منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة ربيع ياسين على نادى الأميرية بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي أقيمت بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة.. أحرز هدفي منتخب الشباب حسام اشرف ويوسف لبيب، ومنح المدير الفني لمنتخب الشباب الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في المباراة علي مدار الشوطين من المباراة التى خاضها المنتخب استعدادًا لبطولة شمال أفريقيا بتونس في نوفمبر المقبل.

بدأ منتخب الشباب المباراة بتشكيل مكون من السيد عطية لحراسة المرمي مؤمن عوض وحسام عبد المجيد ومحمد سمير ومحمد اشرف للدفاع ياسين مرعي وعبد الرحمن عشري ويوسف حسن وحسام اشرف للوسط اسامة فيصل واحمد اشرف في خط الهجوم، ومن المقرر يخوض مباراة ودية مقررة اليوم الخميس أمام وادي دجلة.