شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة حب وغزل من زوجة أحمد الشيخ له بعد وصول مولودته الثانية كايلا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل النجم أحمد الشيخ، صانع العاب النادي الأهلي، مولودته الثانية "كايلا"، أول أمس، لينضم لنادي أبو البنات، حيث إنه استقبل طفلته الأولى "مكة" فى 2018، وحرصت زوجته ندى محمد على مشاركة متابعيها بصورة جديدة التقطتها قبل ولادتها بأيام برفقة زوجها صانع العاب الأهلي عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام.

ووجهت زوجة أحمد الشيخ رسالة حب وغزل لزوجها في الصورة التي نشرتها منذ قليل لجلسة تصويرها الأخير قبل ولادتها لتعلن وصول طفلتهما الثانية، وكتبت "زوجي هو أعز أصدقائي، وأكبر داعم ومحفز لي، المفضل لدي دائماً، أبو كايلا"، وسرعان ما حرص الشيخ على التعليق على المنشور قائلاً "أم كايلا".

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وعلى جانب آخر، خاض الثنائى أحمد الشيخ وصالح جمعة تدريبات منفردة صباح أمس، الجمعة، على ملعب التتش تحت إشراف كابيلو مخطط الأحمال، واشتمل مران الثنائى على بعض الفقرات التدريبية المتنوعة ما بين الجانب البدني وتدريبات الكرة لتجهيزهما للمشاركة مع الفريق. وكان بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، قد منح اللاعبين راحة من المران اليوم، ويستأنف الفريق مرانه غداً؛ استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وخاض الأهلي مراناً خفيفاً أمس عقب الفوز على إنبى بثلاثية نظيفة فى الجولة الـ32 لبطولة الدوري التى حسمها الاهلي لصالحه للمرة الـ42 في الدورى.