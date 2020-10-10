شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الجبلاية: بند تضارب المصالح يختلف من دولة لأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن بند تضارب المصالح الوارد في لائحة الجبلاية بشأن الترشح للانتخابات يختلف من دولة لأخرى، موضحا أن الجنة الخماسية هي التي ستحدد من ينطبق عليه بند تضارب المصالح من عدمه ومؤكدًا أن هذا الشأن لا دخل للفيفا به من قريب أو بعيد، وقال فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي أحمد شوبير، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إنه بعدما تم اعتماد لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لا يتبقى سوى عرضها على الأندية خلال أيام.

وكشف نائب الخماسية، أن المجلس الجديد يتكون من 9 أعضاء، عبارة عن رئيس ونائب و7 أعضاء بينهم سيدة واحدة على الأقل، موضحا أن اختيار نائب الرئيس سيكون من الخارج، أى بالانتخاب بمعرفة الجمعية العمومية وليس من الداخل بين أعضاء المجلس.

وأوضح جمال محمد علي، أن تطبيق بند الـ8 سنوات بشكل تصاعدي أو على المنصب، بحيث يحق لكل مرشح قضاء 8 سنوات على منصب العضوية أو النائب فقط ولا يحق له الترشح أكثر من مرتين على نفس المنصب، وزاد: "تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى، بحيث لا يحق لأعضاء المجلس السابقين خوض الانتخابات على مقاعد العضوية ولكن على منصب النائب أو الرئيس".

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وأكمل نائب رئيس الاتحاد أن تطبيق بند تضارب المصالح بحيث لا يحق لأي مرشح خوض الانتخابات إلا بعد تقديم استقالته من عدة مجالات تم تحديدها في اللائحة والتي لها علاقة بالرياضة لكن هذه الأمور تحددها اللجنة وليس الفيفا حسب تصريحاته.

وأعلن محمد علي إلغاء مجالس إدارة المناطق والاكتفاء بتعيين مدير تنفيذي لكل منطقة، معتبرا أن هذه المناطق فروع من اتحاد الكرة ولا يجب تشكيل مجالس لها.

وكان الاتحاد الدولي قد قرر تمديد عمل اللجنة الخماسية لمدة 4 أشهر تنتهي في 30 نوفمبر المقبل لاستكمال ما بدأته اللجنة من مهام.

وشكل الاتحاد الدولي اللجنة خماسية في 20 أغسطس الماضي لإدارة الاتحاد المصري حتى 31 يوليو، قبل التمديد لها، برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد علي نائبا للرئيس وعضوية كل من أحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق.