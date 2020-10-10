الأوليمبية: إذا لم تقم عمومية الزمالك وفقًا للقانون سيتم حل المجلس بالكامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رد شريف العريان سكرتير اللجنة الأوليمبية المصرية، حول إذا لم تقم الجمعية العمومية للزمالك وفقًا لقانون الرياضة ولوائح الأندية.

العريان قال في تصريحات عبر شاشة "النهار" في ساعة مبكرة من صباح السبت :" موقف الانتخابات محدد بوضوح يوجد لائحة النادي وقانون الرياضة".

وأوضح :"لابد من توجيه دعوة عمومية عادية من فترة 1-7 وحتى 30 -10 من كل عام، وفي حال وجود أماكن شاغرة بالمجلس لابد من عقد انتخابات وفتح باب الترشح لاستكمال المدة أو اختيار مجلس جديد في حال انتهاء مدة المجلس الحالي".

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وبسؤاله عن في حال عدم إقامة الجمعية العمومية العادية لمجلس الزمالك في موعده، كشف :"يوجد 30 يوم أو 45 يوم لإقامة هذه الجمعية، وإذا لم يتم الالتزام بهذه الفترة سيتم حل مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل".

وكان شريف العريان كشف في تصريحات سابقة أن الأوليمبية المصرية اتخذت خطوات تصعيدية ضد مرتضى منصور بعد سنوات.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية أصدرت عدة قرارات ضد مرتضى منصور في الرابع من الشهر الحالي لعل أبرزهم إيقاف رئيس نادي الزمالك أربع سنوات إلى جانب غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.