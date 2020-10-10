ملف الجمعة.. فايلر يتحدث عن سبب مغادرة الأهلي.. وصلاح ينجو من قائمة "ضحايا" تويتر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الجمعة أكتوبر 2020.
المغرب يفوز على السنغال بثلاثية بمشاركة "بنشرقي"
ضربة كوفي تمنح سموحة التفوق أمام الاتحاد
طنطا يخطف تعادلا مثيرا أمام المقاولون العرب في الوقت القاتل
المصري يفوز على الإسماعيلي بثنائية في ديربي القناة
إصابة بطل كمال الأجسام "بيج رامى" بفيروس كورونا
إبراهيموفيتش يفاجئ جماهير ميلان
بعد ارتباط اسمه ببيراميدز.. أول تعليق لفايلر على أنباء العمل في "أجواء مشابهة" للأهلي
"طفل عمره 6 سنوات".. فايلر يتحدث عن سبب رحيله من الأهلي
تقرير .. صلاح ينجو من قائمة "ضحايا" تويتر من نجوم بريميرليج
رسميًا.. رحيل العشري عن تدريب حرس الحدود وعودة حليم
" كنت أبكي".. سواريز يكشف شعوره بعد الرحيل عن برشلونة
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