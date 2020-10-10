سفير مصر في المغرب يكشف لمصراوي الاستعدادات لاستقبال الثلاثي المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال سفير مصر في المغرب، أشرف إبراهيم، إن هناك تواصل مستمر مع مسؤولي الأندية المصرية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وأضاف إبراهيم، في تصريحات خاصة ليلاكورة:"الأهلي والزمالك سيصلون إلى المغرب يوم الثلاثاء ١٣ أكتوبر، كل بعثة في طائرة خاصة، أما فريق بيراميدز سيصل يوم الخميس الموافق ١٥ اكتوبر عبر طائرة خاصة أيضاً".

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وتابع سفير مصر في المغرب:"تم الاتفاق وحجز الفنادق لكل الفرق المصرية التي ستلعب في المغرب بالتنسيق مع إدارة كل ناد في مدينة الدار البيضاء".

وأتم السفير تصريحاته بـ:"المباريات لن تشهد حضور أي جماهير حتى ولو كانت بأعداد بسيطة، كذلك الأمر للصحفيين والإعلاميين، صحفي ومصور لكل فريق مصري أو مغربي، وهذه تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الرجاء ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بينما يلتقي الأهلي نظيره الوداد المغربي ضمن منافسات الدور ذاته.