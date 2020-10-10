مهاجم سموحة: من يريد خدماتي عليه التفاوض مع فرج عامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حسام حسن، مهاجم فريق سموحة، أن فريقه استطاع الفوز على فريق الاتحاد بعد مباراة قوية من الفريقين، لافتا أن هدف فريقه هو عدم الابتعاد عن المركز الخامس.

وحقق فريق سموحة فوزًا قاتلاً على حساب جاره الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جاء ضمن حسابات الأسبوع الـ32 من مسابقة دوري we المصري.

وأضاف حسن في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" لعبنا 120 دقيقة امام الزمالك بالكأس، لذلك كانت مواجهة الدوري أمام الاتحاد غاية في الصعوبة.

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وتابع:"فريق الاتحاد كبير لما له من خبرات كبيرة، ومع فريق سموحة نحاول استكمال مشوار الانتصارات، وسيكون القادم أفضل، وكنا عاملين حساب الاتحاد".

وانتقل مهاجم سموحة للحديث عن العروض التي تقدم له خلال الفترة الماضية سواء داخل او خارج مصر، مشيرا إلى أنه حتى الآن يركز مع فريقه.

وأوضح، أن أي شخص يتواصل معي بشأن العروض، اقوم بإيصاله إلى رئيس النادي ليسلك الطرق الشرعية في هذا الملف.