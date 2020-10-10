المغرب يفوز على السنغال بثلاثية بمشاركة "بنشرقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
فاز منتخب المغرب بثلاثية مقابل هدف على نظيره السنغالي خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ببلد الأول.
وشهدت المباراة مشاركة المحترف المغربي في صفوف نادي الزمالك، أشرف بنشرقي الذي دفع به المدير الفني لمنتخب بلاده، في الدقيقة 69.
وتقدم المنتخب المغربي في الدقيقة 10 عن طريق لاعبه سليم أمال الله، قبل أن يضيف يوسف النصيري الثاني ثم سجل يوسف العربي الثالث في الدقيقة 86 قبل دقيقتين من هدف السنغال الوحيد في المباراة الذي سجله إسماعيل سار من ركلة جزاء.
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