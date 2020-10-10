ضربة كوفي تمنح سموحة التفوق أمام الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق سموحة فوزًا قاتلاً على حساب جاره الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جاء ضمن حسابات الأسبوع الـ32 من مسابقة دوري we المصري.

سموحة استطاع أن يتفوق في نتيجة المباراة عن طريق رأسية من مدافعه محمد عبد المنعم قبل أن يدرك الإيفواري رزاق سيسيه التعادل للاتحاد السكندري، وقبل نهاية المباراة أحرز البوركيني محمد كوفي هدف الفوز.

هذا الفوز جعل سموحة يرتقي للمركز الخامس برصيد 47 نقطة، في المقابل تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 39 نقطة.

وفشل الاتحاد السكندري في تحقيق أي فوز منذ التفوق على الإسماعيلي حيث لم يحقق "زعيم الثغر" أي انتصار خلال آخر تسع مباريات (خسارة 4 مباريات - تعادل خمس مباريات).

Advertisements

ومن المقرر أن يواجه سموحة نظيره مصر المقاصة في الجولة المقبلة، في المقابل يلعب الاتحاد السكندري نظيره المصري البورسعيدي.

تفاصيل المباراة

استطاع محمد عبد المنعم مدافع فريق سموحة في تسجيل هدف التقدم للفريق السكندري في الدقيقة 32 من رأسية رائعة بعد عرضية متقنة من ناصر ماهر.

وشهدت الدقيقة 49 من زمن أحداث الشوط الثاني تسجيل رزاق سيسيه هدف التعادل لصالح فريق الاتحاد السكندري بعد سلسلة من التسديدات حيث بدأ الإيفواري بتسديدة على مرمى الهاني سليمان لترتد الكرة لخالد قمر يبعدها الدفاع ثم تعود أمام سيسيه الكرة ليستغل هذه المرة الفرصة ويُعادل النتيجة.

بتمريرة من ناصر ماهر وبتصويبة قوية نجح البوركيني محمد كوفي في إعادة التقدم لصالح سموحة بعدما سجل هدف فريقه الثاني من تسديدة قوية في الدقيقة 88 لتصبح النتيجة (2-1).

تشكيل سموحة: الهانى سليمان - أحمد أبو الفتوح - رجب نبيل - محمد عبد المنعم - أحمد جمال - محمد حليمو - أحمد حمص - ديريك نيسيبامبى - إسلام جمال - ناصر ماهر - حسام حسن.

تشكيل الاتحاد السكندري: عمرو خليل - صبرى رحيل - إسلام جمال - أسامة عزب - محمود شعبان - السيد سالم - هشام محمد - أحمد مانجا - عبد الغني محمد -رزاق سيسيه - خالد قمر.