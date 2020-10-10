الرائد السعودي يعلن نجاح صفقة جديدة

أعلن نادي الرائد السعودي تعاقده مع عبد الرحمن الغامدي لاعب نادي الاتحاد. وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أعلن الرائد تعاقده رسميًا مع الغامدي لمدة موسمين. وجاء تعاقد الرائد مع الغامدي 25/ عامًا/ بناء على طلب المدرب البلجيكي هاساي. ويسعى نادي الرائد لأستكمال النتائج الطيبة التي حققها الموسم المنتهي في الدوري السعودي للمحترفين، حيث كان الفريق أحتل المركز السادس بعدما جمع 46 نقطة.

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