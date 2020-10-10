اخبار الرياضه

تطبيق نظام جديد لمشاهدة مباريات مختارة من الدوري الانجليزي

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محمد مصطفى 0 تبليغ

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أعلنت رابطة لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن كل المباريات التي تقام في شهر أكتوبر ستكون متاحة للبث المباشر على القنوات البريطانية، ولكن هناك مباريات مختارة سيتم إذاعتها على نظام الدفع مقابل المشاهدة.

خمس مباريات في كل جولة لم يتم إختيارها بالفعل للعرض، سيتم عرضها على منصات “بوكس أوفيس” التابعة لشبكة “سكاي سبورتس” و”بي.تي سبورتس” بسعر 95ر14 جنيه إسترليني (40ر19 دولار).

واتفقت الأندية على أن هذا “حل مؤقت” حتى يتم السماح للجماهير بحضور المباريات في الملعب.

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وكانت الحكومة البريطانية تأمل في إعادة الجماهير للأحداث في أكتوبر، ولكن بسبب أرتفاع معدل الإصابة بفيروس ، تم تأجيل هذه الخطط حتى إشعار آخر.

وذكر بيان لرابطة الدوري الإنجليزي إن الأمر يظل متعلقًا بالعودة الآمنة للجماهير في أسرع وقت ممكن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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