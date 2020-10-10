وأخيرًا..زلاتان إبراهيموفيتش يتغلب على فيروس كورونا ويُشفى منه

أعلن المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الجمعة أنه شُفيَ من فيروس كورونا المستجد وخرج من الحجر الصحي، وسيكون بإمكانه المشاركة مع فريقه ميلان بمباراة الدربي ضد إنتر ميلان بعد ثمانية أيام في الدوري الإيطالي.

وكتب السويدي البالغ 39 عامًا في حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي باللغة الإيطالية “لقد شفيت! السلطات الصحية حذرتني (أعلمتني)، الحجر انتهى، بإمكانك الخروج!”.

وأفاد ميلان بدوره أن الفحصين المتتاليين اللذين خضع لهما المهاجم السويدي جاءت نتيجتهما سلبية، واستناداً الى ما ينص عليه البروتوكول الصحي، بإمكانه الخروج من الحجر.

ودخل إبراهيموفيتش الحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة فحصه إيجابية في 24 سبتمبر، أي بعد أربعة أيام على قيادته ميلان للفوز بمباراته الأولى في الدوري على بولونيا 2 – صفر بتسجيله الهدفين.

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ورغم غياب السويدي، واصل ميلان بدايته القوية في الدوري بفوزه بالمباراتين التاليتين، ليتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة مشاركة مع أتالانتا، كما حجز مقعده في دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليج” بعد تخطيه ثلاثة أدوار تمهيدية.

وبعد الحالات الجماعية في كل من جنوى ونابولي الذي قرر عدم السفر الى تورينو في نهاية الأسبوع المنصرم لمواجهة يوفنتوس حامل اللقب، يبدو مصير مباراة ديربي ميلانو المقررة في 17 الحالي، في مهب الريح أيضًا بعدما تبين إصابة خمسة من لاعبي إنتر بفيروس “كوفيد-19″، هم أليساندرو باستوني والسلوفاكي ميلان سكرينيار والبلجيكي رادجا ناينجولان والروماني أندري رادو وروبرتو جاليارديني، لينضموا بذلك إلى لاعبين من ميلان هما البرازيلي ليو دوارتي وماتيا غابيا.