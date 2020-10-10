حرمان الجمهور من حضور مباراة بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

يستهل بايرن ميونخ الألماني حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد أتلتيكو مدريد الإسباني خلف أبواب موصدة، بعدما مددت السلطات المحلية الجمعة قرار منع الحضور الجماهيري حتى 25 أكتوبر على أقرب تقدير.

ويحل أتلتيكو ضيفًا على العملاق البافاري في 21 الحالي، ضمن منافسات الجولة الأفتتاحية من المجموعة الاولى أمام مدرجات فارغة في ملعب “أليانز أرينا“.

وسيؤثر هذا القرار على مباراة بايرن ضد دويرين من الدرجة الخامسة الخميس المقبل في منافسات كأس ألمانيا ومباراته ضد آينتراخت فرانكفورت في الـ”بوندسليجا” في 24 الشهر الحالي.

ومع أرتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، اتخذ عمدة ميونيخ ديتر رايتر قرار تمديد منع الحضور الجماهيري في المدينة.

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سمحت بعض السلطات المحلية للولايات الألمانية بأعداد قليلة في الملاعب هذا الموسم، إلا ان مدينة ميونيخ الواقعة في ولاية بافاريا لم تمنح بعد الضوء الأخضر.

وينص البروتوكول الصحي على ضرورة أن يكون عدد المصابين أقل من 35 لكل مئة ألف نسمة من أجل السماح بعودة الجماهير إلى الملاعب، إلا أن الرقم أرتفع من 36,45 إلى 42,4 في ميونيخ الجمعة.