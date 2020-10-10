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مباريات كرة القدم ستقام في ميونح دون حضور جمهور حتى هذا الموعد

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محمد مصطفى 0 تبليغ

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أعلن المسؤولون في مدينة ميونخ الألمانية اليوم الجمعة أن المباريات التي ستقام في المدينة لن تشهد حضوراً جماهيريًا حتى 25 أكتوبر الجاري على الأقل، بسبب تزايد أعداد المصابين بعدوى (كوفيد19-).

وبذلك لن يتمكن بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني من اللعب مجدداً وسط جماهيره باستاد “أليانز أرينا” قبل مباراته المقررة أمام فيردر بريمن في 21 نوفمبر المقبل على الأقل.

وسيطبق الأمر نفسه في مباريات مسابقات دوري الدرجات الدنيا، ومنها المباراة المقررة غداً السبت بين 1860 ميونخ وتورك جوتشو ميونخ في دوري الدرجة الثالثة.

وذكر معهد “روبرت كوخ” الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، أن معدل الإصابات وصل إلى 4ر42 حالة لكل 100 ألف شخص.

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