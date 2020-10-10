الامارات | قائد بني ياس: لم نتدرب سوى 6 مرات قبل الفوز على حتا

شكرا لقرائتكم خبر عن قائد بني ياس: لم نتدرب سوى 6 مرات قبل الفوز على حتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال قائد فريق بني ياس، فواز عوانة، إن فريقه نجح في الخروج منتصراً على حتا بهدفين دون مقابل، في ظهوره الأول للموسم الجديد، من خلال مسابقة كأس الخليج العربي، رغم الظروف الصعبة التي مرّ بها خلال فترة الإعداد، بسبب جائحة كورونا.

وقال، في تصريح صحافي بعد لقاء أول من أمس: «نجحنا في خطف هدف مبكر أسهم في ظهورنا بشكل جيد، خصوصاً في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني قلّ الأداء بسبب ابتعاد الفريق عن التدريبات لمدة أسبوعين، إذ لم يتدرب بني ياس إلا ستة تدريبات فقط قبل المباراة، والمهم في هذه الحالة هو تحقيق نتيجة إيجابية والفوز بغض النظر عن الأداء، نهدف هذا الموسم إلى تحقيق بطولة وهو هدف نسعى إليه كل موسم».

في المقابل، أكد لاعب فريق حتا، عبدالله الصيعري، أن فريقه قدم مباراة كبيرة، واستحوذ على مجريات المباراة لكنه خسر المواجهة، وقال في تصريح صحافي: «وصلنا إلى المرمى في خمس فرص حقيقية لكننا لم نسجل، وهذه هي كرة القدم، إذا لم تسجل فيتم التسجيل عليك، وظهرت بعض الأخطاء التي سيسعى المدرب إلى معالجتها خلال التدريبات المقبلة، هذه أول مباراة في كأس الخليج العربي لذا فهي ليست مقياساً، والأهم المباريات المقبلة».

وكان حتا الطرف الأفضل، بعد أن بلغت نسبة استحواذه في المباراة 68%، وعدد الركنيات إلى تسع، مقابل اثنتين فقط لبني ياس، وبات يتوجب على «الإعصار» الفوز بالثلاثة على الأقل في لقاء الإياب 12 نوفمبر المقبل، على ملعب بني ياس.

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وغاب عن فريق حتا المهاجم الجديد، الزامبي موسندا، الذي تعاقد معه النادي قبل غلق باب الانتقالات بساعات قليلة، إذ لم يتدرب اللاعب مع الفريق قبل المباراة سوى تدريبين فقط، وهو ما قلل فرص ظهوره الأول مع الفريق.

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نوفمبر المقبل موعد مباراة الإياب بين حتا وبني ياس، على ملعب الأخير.

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