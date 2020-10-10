الامارات | شعار جديد لـ «أكاديمية فاطمة بنت مبارك» احتفالاً بمرور 10 سنوات على تأسيسها

شكرا لقرائتكم خبر عن شعار جديد لـ «أكاديمية فاطمة بنت مبارك» احتفالاً بمرور 10 سنوات على تأسيسها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن شعارها الجديد، خلال الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس هذا الصرح الرياضي، وبعد سنوات حافلة بالإنجازات. وجاء دعم الأكاديمية الأول من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي آمنت بقدرات المرأة الإماراتية وعملت على تعزيزها.

وتصادف احتفالية التأسيس اليوم، الـ10 من شهر أكتوبر، حيث باتت الأكاديمية إحدى أكبر منظومات المرأة الرياضية على مستوى الوطن العربي ككل. ويعبر الشعار الجديد عن حقبة جديدة من الأهداف والتطلعات وفصل جديد من تاريخ الإنجازات. وتشير الأسهم الذهبية إلى بداية مجموعة من الأحداث المتعلقة بالأكاديمية، التي تتماشى مع رؤية «نمضي قدماً»، التي كانت ومازالت أولى الخطوات التي مشت عليها الأكاديمية طوال الأعوام العشرة.

يُذكر أن الأكاديمية واحتفالاً بهذه المناسبة أطلقت العديد من المبادرات، آخرها تحدي الـ10 ملايين خطوة لدعم الرياضة المجتمعية، حيث وصل المشاركون إلى رقم قياسي جديد بلغ 13 مليون خطوة، وذلك بمشاركة كافة الفئات.

ووجهت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة الأكاديمية، رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات، رسالة تحفيزية للمرأة الإماراتية وإنجازاتها. وقالت: «نحتفل اليوم بمرور 10 أعوام على تأسيس الأكاديمية، ويسعدنا أن نستذكر بكل فخر، الإنجازات التي تحققت بعزيمة المرأة الإماراتية، التي كانت على الموعد دائماً في استغلال كل الفرص، وترسيخ مكانتها الرياضية المرموقة، وصعود منصات التتويج بكل المحافل الإقليمية والقارية والدولية». وتابعت: «بهذه المناسبة نتوجه بجزيل شكرنا إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حفظها الله، على الدعم اللامحدود للمرأة، ونؤكد أن الأكاديمية ستبقى دائماً منصة لإطلاق طاقات المرأة الإماراتية والكشف عن إبداعاتها ومنحها الفرصة لإثبات نفسها والمضي قدماً نحو مستقبل رياضي واعد».

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فاطمة بنت هزاع:

- «الأكاديمية ستبقى منصة لإطلاق طاقات المرأة الإماراتية والكشف عن إبداعاتها».

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مليون خطوة الرقم القياسي الجديد الذي حققته مبادرة الـ10 ملايين خطوة.

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