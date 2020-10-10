- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتمسك بصدارة كأس الصالات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز النصر على البطائح بهدفين دون مقابل في ختام الجولة الثانية لكأس الاتحاد لكرة قدم الصالات التي أقيمت في قاعة نادي البطائح، بينما تعادل الحمرية مع الشارقة (4-4) في صالة نادي الحمرية.
ويتصدر النصر المجموعة الثانية برصيد ست نقاط يليه الشارقة بأربع نقاط، فيما يعتلي شباب الأهلي صدارة المجموعة الأولى بثلاث نقاط.
من جهته، أكد مشرف فريق النصر منصور بوسمرة، أن فريقه استحق الفوز، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن الانتصار يعكس جاهزية الفريق تزامناً مع تطلعاته لأن يكون منافساً قوياً وساعياً للفوز بجميع البطولات».
وأضاف: «متفائلون بموسم مميز، وبداية مبشرة للفريق، خصوصاً بعد تحقيق العلامة الكاملة من انتصارين يعكسان الاستعداد الجيد».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | النصر يتمسك بصدارة كأس الصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.