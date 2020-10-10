الامارات | مالابا يبدأ الموسم من «شباكه المفضلة»

شكرا لقرائتكم خبر عن مالابا يبدأ الموسم من «شباكه المفضلة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ لاعب اتحاد كلباء، التوغولي مينيل مالابا، الموسم الجديد بأفضل طريقة ممكنة، بعدما أحرز هدفين قاد بهما «النمور» للفوز على الجزيرة بهدفين مقابل هدف، في ذهاب الدور الأول من مسابقة كأس الخليج العربي، إذ أكد مالابا أنه من أفضل اللاعبين الأجانب في أندية دوري الخليج العربي، بعدما واصل تألقه الذي ظهر عليه في الموسم الماضي.

وأحرز مالابا أول ثنائية في الموسم الجديد، بينما الرقم الأبرز، هو مواصلته هز شباكه المفضلة بين أندية المحترفين، بعدما أحرز خمسة أهداف في مرمى الجزيرة، في خمس مباريات خاضها أمامه، بينما رفع المهاجم التوغولي رصيده إلى 18 هدفاً مع «النمور»، بعدما كان قد أحرز 11 هدفاً في الدوري، خلال الموسم الماضي، وهدفين في كأس رئيس الدولة، وثلاثة أهداف في كأس الخليج العربي، قبل أن يبدأ الموسم الجديد بإحرازه هدفين في مرمى الجزيرة.

في المقابل، جاءت أرقام مالابا خلال مباراة اتحاد كلباء والجزيرة، أكثر من رائعة، بعدما بلغت نسبة دقة تسديداته نحو المرمى 100%، بعدما سدد كرتين، أحرز عن طريقهما هدفي الفوز لـ«النمور»، كما صنع فرصة هدف محقق لفريقه، ولمس الكرة 32 مرة، ومررها 23 مرة.

من جهته، أبدى مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، إحباطه بسبب الخسارة في الوقت القاتل، وقال في مؤتمر صحافي: «أشعر بالإحباط بسبب الخسارة بهذه الطريقة، خصوصاً أن الفريق بذل جهداً كبيراً، وكان الطرف الأكثر استحواذاً على الكرة وتحكماً في الشوط الثاني». وشدد على أن حظوظ «فخر أبوظبي» قائمة في التأهل لدور الثمانية، وقال: «سنقاتل لنعوض هذه النتيجة في لقاء الإياب الحاسم، لنتأهل للدور الثاني، لأننا لدينا رغبة كبيرة في الذهاب بعيداً في البطولة».

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وأشار المدرب الهولندي إلى أن يشعر بالرضا عن مردود اللاعبين الشباب خلال المباراة، وقال: «الغيابات العديدة في التشكيلة بسبب الاستدعاءات الدولية والإصابات دفعتنا للاعتماد على هذه المجموعة الشابة من اللاعبين، وأنا راضٍ عن أدائهم في مباراة اليوم، وسأستمر في منحهم المزيد من الفرص، لأنهم بحاجة إليها لتطوير أدائهم، وكسب المزيد من الخبرة».

وختم تصريحاته بقوله: «نحن سعداء بعودة المنافسات والمسابقات، بعد فترة توقف طويلة جداً، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ونيابة عن الجميع في النادي أتوجه بالشكر الجزيل لأبطال خط الدفاع الأول، ولكل من أسهم في عودة كرة القدم للملاعب الإماراتية، وأثق بأن الالتزام بالإجراءات الوقائية سيقودنا إلى هزيمة هذا الفيروس».

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