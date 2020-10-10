الامارات | الظفرة يرد على فرص شباب الأهلي المهدرة بـ «تعادل قاتل»

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يرد على فرص شباب الأهلي المهدرة بـ «تعادل قاتل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل البرازيلي دينلسون جونيور هدفاً في الوقت القاتل ليقود الظفرة للتعادل مع شباب الأهلي بهدف لكل فريق، أمس، على استاد راشد في دبي، في ذهاب الدور الأول من مسابقة كأس الخليج العربي، إذ يقام لقاء الإياب 13 نوفمبر المقبل على استاد حمدان بن زايد في أبوظبي.

وعاقب جونيور شباب الأهلي على الفرص العديدة التي أهدرها لاعبوه، وحرم الفريق من تحقيق الفوز الأول، لتصبح حظوظ الظفرة كبيرة في التأهل إلى دور الثمانية، إذ يكفيه الفوز بأي نتيجة أو التعادل من دون أهداف في لقاء الإياب.

وسيطر شباب الأهلي على مجريات اللعب في أول 20 دقيقة، وكان الأقرب لإحراز الهدف الأول، عندما أهدر إسماعيل الحمادي فرصة سهلة بعدما تلقى كرة داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة بعيدة عن المرمى (4)، بينما كاد أحمد العطاس يحرز هدفاً جميلاً من كرة جميلة سددها من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم (7).

وأهدر شباب الأهلي فرصتين محققتين في دقيقة واحدة، عندما مرر حارس الظفرة خالد السناني كرة صعبة إلى مسلم فايز، ليقطعها إسماعيل الحمادي وينفرد بالمرمى ويسدد كرة جميلة ارتدت من القائم (33)، وفي الدقيقة نفسها انفرد الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا بالمرمى وسدد كرة قوية تألق في التصدي لها السناني وأبعدها إلى ركلة ركنية، بينما واصل حارس الظفرة تألقه بالتصدي لانفراد آخر من كارتابيا الذي تلقى كرة جميلة من البرازيلي كارلوس إدواردو، وسدد اللاعب الأرجنتيني الكرة في المرمى، لكن السناني أبعد الكرة ببراعة (38).

أما الشوط الثاني فشهد نزول لاعب الرأس الأخضر هيلدون راموس وسعود عبدالرزاق بدلاً من إسماعيل الحمادي وعبدالله النقبي، إذ كاد راموس يصنع الهدف الأول لشباب الأهلي، بعدما راوغ دفاع الظفرة بطريقة رائعة ومرر كرة جميلة إلى أحمد العطاس الذي سدد الكرة بجوار القائم (46). من جهته دخل الظفرة أجواء الشوط الثاني بعدما استعاد البرازيلي جونيور نشاطه وانفرد بالمرمى، وأهدر فرصة محققة بتسديده الكرة بجوار القائم (52).

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وحصل الأرجنتيني كارتابيا على ركلة جزاء بعدما تعرض للعرقلة من محمد سيف داخل منطقة الجزاء (55)، سددها بنفسه اللاعب الأرجنتيني في المرمى، مسجلاً الهدف الأول لشباب الأهلي (57).

ورغم سيطرة شباب الأهلي وإهدار لاعبيه أكثر من فرصة، فإن الظفرة عاقب شباب الأهلي في الوقت القاتل بعدما أحرز البرازيلي دينلسون جونيور هدف التعادل في الدقيقة 86، مستغلاً تمريرة رائعة من سعيد الكثيري، وسددها مهاجم الظفرة بمهارة من فوق الحارس حسن حمزة، لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين.

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الدقيقة التي شهدت تسجيل الظفرة هدف التعادل بواسطة دينلسون.

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