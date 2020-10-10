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الامارات | تأجيل ماراثون طوكيو إلى ما بعد الأولمبياد

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طوكيو ■أ.ف.ب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل ماراثون طوكيو إلى ما بعد الأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منظمو ماراثون طوكيو تأجيل نسخة العام المقبل إلى ما بعد أولمبياد 2020، في الوقت الذي لايزال فيه وباء يؤثر في الأحداث في جميع أنحاء العالم.

وكان من المقرر إقامة دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية الصيف الماضي، لكن تداعيات الجائحة العالمية أدت إلى تأجيلها سنة كاملة، ليصبح موعد انطلاقتها الجديد في 23 يوليو 2021.

وأوضح متحدث باسم «مؤسـسة ماراثـون طوكـيـو» لوكالة (فـرانـس برس) أن القرار اتخـذ بســبــب القيود المفروضة على حركــة التنقل والسفر، وتـم تأجيـلــه إلى 17 أكتوبر 2021، بعـدمـا كــان مجـدولاً في السابع مـن مـارس المقبـــل.

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وأقيم ماراثون طوكيو العام الحالي في الأول من مارس المنصرم، لكنه اقتصر على مشاركة نحو 200 عداء من النخبة فقط.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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