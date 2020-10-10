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الامارات | صدمة في تشلسي بعد إصابة الحارس الجديد مندي مع منتخب السنغال

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لندن ■أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب حارس مرمى السنغال ونادي تشلسي الإنجليزي إدوارد مندي في فخذه خلال حصة تدريبية مع منتخب بلاده، كما أعلن نادي العاصمة الإنجليزية أمس. وأشار تشلسي إلى أن مندي عاد الى لندن حيث سيشرف عليه الجهاز الطبي في النادي، وقال في بيان على موقعه الرسمي «أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم انسحاب مندي من تشكيلته بداعي الإصابة».

وأضاف: «تعرض الحارس لإصابة في فخذه اليمنى خلال التدريب الأربعاء، وخضع لفحوص طبية في أحد مستشفيات الرباط»، وذلك قبل خوض منتخب السنغال مباراة مع نظيره المغربي مساء أمس، مشيراً الى أن «مندي عاد الى نادي تشلسي للخضوع لمزيد من الفحوص».

ويأمل مدرب تشلسي فرانك لامبارد، أن يتعافى مندي من إصابته ليكون جاهزاً لخوض مباراة فريقه المقبلة في الممتاز ضد ساوثمبتون في 17 الجاري.

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وكان مندي انضم إلى تشلسي قادماً من رين الفرنسي مقابل 28 مليون دولار قبل إقفال الانتقالات الصيفية في الخامس من الحالي، وخاض أولى مبارياته الرسمية معه ضد كريستال بالاس (4-صفر) السبت الماضي.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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