الامارات | البطائح والنصر يرفعان شعار التعويض في دوري السلة اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح والنصر يرفعان شعار التعويض في دوري السلة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرفع فريقا البطائح والنصر، شعار التعويض، في ثانية جولات نصف النهائي في الدوري العام لكرة السلة اليوم، وذلك حين يخوض البطائح ديربي الإمارة الباسمة أمام جاره الشارقة على صالة «شباب الأهلي فرع الممزر»، بينما يواجه النصر شباب الأهلي على صالة نادي الشارقة.

ويسعى النصر والبطائح للحفاظ على فرصتهما الأخيرة، وتعويض خسارتهما الثلاثاء الماضي في افتتاح جولات دور الـ4، بعد سقوط البطائح أمام شباب الأهلي «82-97»، والعميد أمام الشارقة «79-93». ويُقام هذا الدور بنظام الدوري من مرحلة واحدة وعلى ملاعب محايدة، ويتأهل الأول والثاني إلى النهائي الذي يُقام 17 الجاري لتحديد بطل موسم 2019-2020.

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يُذكر أنه سبق للفرق الأربعة أن التقت في ذهاب وإياب الدور التمهيدي للبطولة، الذي أقيم على مدار شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، إذ يمتلك الشارقة اليد الطولى في مواجهاته أمام البطائح، بعد أن فاز الملك ذهاباً «86-73»، وتكرار الأمر ذاته بالفوز إياباً «104-91»، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على شباب الأهلي الذي تغلب على النصر في مواجهتي الذهاب والإياب بواقع «97-72» و«93-72» على التوالي.

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