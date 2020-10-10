شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأوليمبية: مرتضى منصور تجاوز كل الخطوط الحمراء.. و«كاف» لم يعترف بتوقيعه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأوليمبية المصرية، إنه لا يصح أن يتجاوز كل الخطوط الحمراء ولا يتم محاسبته، وذلك تعليقًا على العقوبة الموقعة على مرتضى منصور بإيقافه 4 سنوات.

وأضاف «العريان»، في مداخلة هاتفية على قناة «إم بي سي مصر»: «أي شكوى من مرتضى منصور للفيفا ردها سيكون غير ملزم لنا، لأنه يتبع اللجنة الأولمبية الدولية، والزمالك أرسل خطاب للكاف بتوقيع مرتضى منصور أمس، والكاف رد بأن اسمه موقوف كرئيس نادي، فتم إرسال خطاب باسم نائب رئيس الزمالك، وهو المكلف بتسيير أمور النادي حاليًا بناء على قرارات اللجنة الأولمبية».

وأوضح «العريان»: «مفيش حاجة اسمها تعيين رئيس مجلس إدارة الفترة الحالية، وأرسلنا خطابًا لمرتضى وعليه الطعن لمدة أسبوع، وإذا لم يعجبه قرارنا عليه الطعن في المحكمة الدولية بسويسرا، ولازم يطعن عندنا الأول، وإذا لم يتم الطعن سيسقط حقه».

وتابع: «طلبنا مرتضى منصور للتحقيق ورفض الحضور، وهتقولي إنك عضو في مجلس النواب منقدرش نحاسبك، ده كلام مينفعش في الرياضة، يعنى لو سيد عبدالحفيظ أو لاعب عضو مجلس شعب وغلط الحكم ميديلوش إنذار، ولو حكم غلط منحاسبوش علشان هو نائب بمجلس الشعب مثلًا، كلام مش منطقي».

وواصل: «إللي أصدر القرار قاضى ورئيس محكمة ومنتدب من وزارة العدل، ومن سلطاتنا تخفيف العقوبة، وممكن تتشال لما يحضر، لكن التكبر والبلطجة وعدم الاعتراف بينا ده مش هينفع معانا، واحنا مالناش دعوة بتوقيت الشكاوى وتأثيرها على مسيرة الزمالك، الشكوى ضد مرتضى مش الزمالك، ومينفعش حد يتجاوز كل الحدود والخطوط الحمراء ولا يتم محاسبته».

Advertisements