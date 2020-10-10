شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اختبارات قطاع الناشئين في كرة القدم بنادي أسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أسوان الرياضي، برئاسة اللواء أحمد سليمان، عن انطلاق اختبارات قطاع الناشئين للعبة كرة القدم، لاختيار العناصر المميزة للانضمام إلى فرق القطاع.
وقال محمد حمدي عباس، عضو مجلس الإدارة، المشرف على الناشئين، إن اختبارات قطاع هذا العام تضم مواليد 99/2002/2003/2004/2005/2006، وتجرى على ملاعب نادي أسوان في الفترة من 9 أكتوبر حتى 26 أكتوبر على 3 مراحل، وكل مرحلة 4 أيام، من الجمعة إلى الإثنين، لمدة 3 أسابيع، الساعة الرابعة عصرًا.
وتم تشكيل لجنة فنية من مدربي القطاع لانتقاء العناصر الجديرة بالانضمام لنادي أسوان.
وأشار المشرف على قطاع الناشئين إلى أن الفريق الأول هذا الموسم ضم 5 لاعبين من قطاع الناشئين بالنادي.
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