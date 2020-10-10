شكرا لقرائتكم الأولمبية: سيتم حل مجلس الزمالك حال عدم الدعوة للانتخابات بحد أقصى شهر نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث ، شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأوليمبية المصرية، عن موعد الإعلان عن انتخابات جديدة في نادي الزمالك بعد القرار الذي تم اتخاذه من قبل اللجنة الأولمبية قائلا:" سيتم حل مجلس الزمالك حال عدم الدعوة للانتخابات بحد أقصى شهر نوفمبر".

أضاف: " الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رفض توقيع رئيس الزمالك وطلب توقيع نائب الرئيس في طلبهم بتغيير ملعب مباراة الرجاء المغربي، ولابد من الدعوة لجمعية عمومية عادية وإجراء انتخابات جديدة وإلا سيتم حل مجلس نادي الزمالك".

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وواصل: "على من يعترض على قرارات اللجنة الأولمبية الذهاب لمركز التسوية والتحكيم وليس من حق الزمالك اللجوء للمحاكم في أزمة إيقاف مرتضي منصور وقرار إيقاف رئيس نادي الزمالك طبقًا للقانون بعد تلقي الشكاوي وسماع مقدمي الشكاوى وعليه الذهاب للجنة التسوية والتحكيم الرياضي".

وأكمل: "إذا كان رئيس الزمالك لا يعترف باللجنة الأولمبية فلماذا تقدم بشكوى للجنة منذ أيام ضد النادي الأهلي".