شكرا لقرائتكم الزمالك: لا نعترف بإيقاف مرتضي منصور من اللجنة الأولمبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك، عن حقيقة تقديم إدارة النادي طعن بشأن قرار استبعاد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن منصبه وتغريمه ماليًا من قبل اللجنة الأولمبية.

وقال العسال في تصريحات تلفزيونية: "لم يتم التقدم بطعن على القرار وننتظر قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ولا نعترف بإيقاف مرتضي منصور من اللجنة الأولمبية وسنقدم طعن في محكمة القضاء الإداري وسيكون خلال الأسبوع المقبل".

Advertisements

وشدد: "كل ما يتردد بشأن تنفيذ القرار أو اتخاذ أي توابع بسبب القرار أمر عار تمامًا من الصحة ولم يتم تغيير أو إلغاء توقيعات مرتضى منصور وكل ما يثار بشان تغييرها غير صحيح ولا أعرف أسباب انتشار تلك الأنباء الكاذبة".

وتابع: "نتخذ ونسلك كل السبل القانونية من أجل الطعن على القرار وإنهاء تلك الأزمة وعن سفر مرتضى منصور مع بعثة فريق الكرة إلى المغرب لمواجهة الرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أوضح: "مرتضى لن يسافر مع الفريق فهو دائمًا لا يسافر مع الفريق طوال الفترة الماضية".