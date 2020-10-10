شكرا لقرائتكم سفير مصر في المغرب: الخطيب رئيسا لبعثة الأهلى وإسماعيل يوسف للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث سيادة السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، عن رؤوساء بعثي الأهلي والزمالك استعدادًا لمواجهتي الوداد المغربي والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمغرب. وقال سفير مصر في المغرب بتصريحات تلفزيونية: "الأهلي والزمالك أبلغوني برؤوساء البعثات فالأهلي سيرأس بعثته الكابتن محمود الخطيب". Advertisements وتابع: "أما بالنسبة لنادي الزمالك فأغلب أعضاء مجلس الزمالك سيقوموا بالسفر ولكن سيكون إسماعيل يوسف هو رئيس بعثة الزمالك" ويواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي يومي 17 و23 أكتوبر بينما يواجه الزمالك غريمه الرجاء المغربي يومي 18 و24 أكتوبر في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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