جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



اختير رئيس اتحاد كرة الطاولة الدكتور عصام السنيني عضوا في اتحاد غرب آسيا. جاء اختيار الدكتور السنيني عضواً في اتحاد غرب آسيا، عقب تشكيل اتحاد جديد لدول غرب آسيا لكرة الطاولة برئاسة الأردني طارق الزعبي عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة ممثلي 10 اتحادات تمثل الغالبية من أعضاء الجمعية العمومية وعددهم 12 اتحاد عربي. واعتبر رئيس اتحاد الطاولة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اختياره في عضوية غرب آسيا إنجازاً يضاف إلى رصيد الاتحاد بصورة خاصة والرياضة اليمنية بشكل عام. وعبر عن الأمل في أن يسهم اتحاد غرب آسيا في تطوير وارتقاء اللعبة لمختلف الاتحادات المنضوية تحت لوائه من خلال تفعيل الأنشطة والبرامج وتبني الدورات التأهيلية وغيرها.

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