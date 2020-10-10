شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صبحي يقرر الرحيل عن الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قرر احمد صبحي ظهير أيمن فريق الجونة الرحيل من النادي عقب انتهاء الموسم الحالي ، مرجعا قراره بسبب عدم حصوله على فرصة مشاركة هذا الموسم بالرغم من التزام اللاعب بالتدريبات ، ويدرس اللاعب حاليا عدة عروض من اندية الدوري الممتاز لاختيار وجهته المقبلة للانتقال إليها فى الموسم المقبل ، حيث يحق لصبحي الرحيل عن فريق صفوف الجونة كلاعب حر نظراً لانتهاء تعاقده بنهاية الموسم الحالي .

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ومن ناحية أخري، قامت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني بحل أزمة أحمد حمدي لاعب الجونة مع إدارة النادي والتي حدثت مؤخرا بسبب عرض الفريق الروسي، حيث قام مجدي بالاتصال بنادر شوقي رئيس الشركة المسؤولة عن نادي الجونة وحسام غالي القائم بأعمال مدير الكره لحل الأزمة وعودة اللاعب للتدريبات، وبالفعل إنتهت الازمة ومن المقرر عودة اللاعب للتدريبات غدا للتواجد بين صفوف الفريق.

وتلقى أحمد حمدى عرضا من نادى روبن كازان الروسى للانتقال إلى صفوفه على سبيل الإعارة، على أن يمنح العقد النادى الروسى الأولويه فى شرائه.

ووجه عبد الغني شكر خاص لكلا من نادر شوقي وحسام غالي على تعاملهم المحترف في تلك الأزمة وعودة اللاعب للتدريبات بداية من الغد ، كما أن الدور الرئيسي للجمعية هو حل جميع مشاكل اللاعبين مع انديتهم.