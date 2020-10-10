شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 9/10/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتحاد الكرة يخطر "فيفا" رسمياً بإيقاف مرتضى منصور 4 سنوات

أرسل مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، خطاباً رسمياً للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بالعقوبات التى أصدرتها اللجنة الأولمبية ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك والخاصة بإيقافه 4 سنوات، بناءً على الشكاوى المقدمة ضده من بعض الاتحادات والأندية وعلى رأسها اتحاد الكرة والأهلي واتحاد اليد واللجنة الأولمبية.

بيكهام يوقع للأهلى 5 سنوات بداية من الموسم الجديد

وقع أحمد رمضان بيكهام مدافع وادي دجلة على عقود انتقاله للأهلي لمدة 5 مواسم بداية من الموسم المقبل، على أن يتم الإعلان عن الصفقة بعد انتهاء بطولة الدوري العام، في ظل تأزم وضع وادى دجلة حيث لازال الفريق يصارع ضد الهبوط، وأنهى مسئولو الأهلي اتفاقهم مع وادى دجلة لضم بيكهام، مقابل 12 مليون جنيه، مع اختيار دجلة لـ2 لاعبين أهلاوية يتم استعارتهما لمدة موسم، ورغم وجوب دفع الأهلي 15 مليون جنيه لاستعادة بيكهام، وفقاً لعقد بيع اللاعب الذى يمنح الأهلي الأولوية فى استعادته إلا أن الإدارة الحمراء نجحت فى ضم اللاعب مقابل 12 مليون جنيه فقط.

باتشيكو يدرس إراحة الأساسيين أمام الحدود قبل السفر للمغرب استعدادا للرجاء

يدرس البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك منح اللاعبين الأساسيين راحة من مباراة حرس الحدود المقرر لها الأثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 33 للدورى، نظرا لسفر الفريق في اليوم التالى للمباراة الي المغرب مباشرة لخوض مباراة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها 18 أكتوبر الجارى.

الأهلي يفحص "ضامة" الشناوى غداً ويجهز الحارس الدولى لرحلة المغرب

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يخضع محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى لاختبار طبى قبل مران الفريق غداً، السبت، لتحديد موقفه من دخول التدريبات الجماعية بعدما تعرض لإصابة فى مباراة المقاولون العرب الماضية فى الجولة الـ30 لبطولة الدورى، وكانت عبارة عن مزق واحد مللى فى العضلة الضامة أبعده عن المشاركة فى مباراة إنبى أول أمس بالدورى التى فاز فيها الأحمر بلاثية نظيفة.

يتفق مسئولو النادى الأهلى مع نظرائهم فى الاتفاق السعودى على قيمة نسبة إعادة البيع التي سيتم وضعها في عقد بيع المغربي وليد ازارو من الأهلي للفريق السعودي، ووافق النادي الأهلي على عرض الاتفاق السعودي الأخير لضم المغربي وليد ازارو مهاجم الفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل مقابل مليون دولار، مع منح الأهلي بعض الامتيازات الأخرى أبرزها تسديد الجانب المغربي لباقي قيمة إستعارة اللاعب والتي امتنع الاتفاق عن تسديدها، الأمر الذي تسبب في قطع إعارة اللاعب وعدم استكمال الموسم مع النادي السعودي.

موهبة أسوان التهديفية على رادار الأهلى والجونة فى الصيف

كشف مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان، عن وجود اهتمام من الأهلى والجونة بموهبة أسوان الصاعد كريم الطيب، الذى تم تصعيده من ناشئى 99 خلال الموسم الجارى لتدعيم خط الهجوم فى الفريق الأول، بعدما ضربت إصابة الصليبى الثنائى أوميد أوكرى وأحمد عبد الظاهر، ليقدم مردوداً طيباً خلال مشاركته مع الفريق، وقال أمين فى تصريحات لـ"الخليج 365"، سنناقش الفترة المقبلة العروض لتحديد الراحلين والمراكز التى تحتاج للتدعيم، وهناك خطة لهذا الأمر بما لا يؤثر على قوام الفريق.

اتحاد الكرة يخطر الأندية بالتأمين الاجبارى على اللاعبين فى الموسم المقبل

وضع مسئولو اتحاد الكرة شرطا فى لائحة القيد الجديد بداية من الموسم المقبل هو أن يكون التأمين اجباريا علي اللاعبين من اصابات الملاعب ولن يتم قيد اللاعب إلا بعد التأمين، وشهدت شروط القيد وضع اتحاد الكرة بند ينص علي توثيق الاندية لعقود المدربين والجهاز الاداري بداية من الموسم المقبل 2020 / 2021 واستخراج كارنيهات من اتحاد الكرة قبل انطلاق الموسم للجميع سواء لاعبين أو أجهزة فنية وجهاز إداري وطبي .