شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يترأس بعثة الأهلي في المغرب وإسماعيل يوسف للزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، عن رؤوساء بعثي الأهلي والزمالك استعدادًا لمواجهتي الوداد المغربي والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمغرب، مضيفاً "الأهلي والزمالك أبلغوني برؤوساء البعثات فالأهلي سيرأس بعثته محمود الخطيب"، وتابع: "أما بالنسبة لنادي الزمالك فأغلب أعضاء مجلس الزمالك سيقوموا بالسفر ولكن سيكون إسماعيل يوسف هو رئيس بعثة الزمالك"
ويواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي يومي 17 و23 أكتوبر بينما يواجه الزمالك غريمه الرجاء المغربي يومي 18 و24 أكتوبر في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال سفير مصر في المغرب فى تصريحات تليفزيونية : "لا يوجد نية للتأجيل ويتبقى أسبوع فقط على المباريات والأمور تسير كما خطط لها".
وأوضح: "الأهلي والزمالك سيسافران إلى المغرب يوم 13 ولكن كل فريق سيسافر على متن طائرة خاصة وسيصل الأهلي قبل الزمالك بساعتين".
احتل فريق الأهلى، المركز الثالث، فى قائمة أكثر الفرق تهديدا لمرمى منافسيه، خلال الموسم الحالى من دورى أبطال أفريقيا 2019 – 2020، برصيد 35 تسديدة.
واستعرض الحساب الرسمى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، إحصائية لأكثر 5 أندية الموسم الحالى، من دورى الأبطال، تسديدا على المرمى.
وتصدر الإحصائية فريقى مازيمبى الكونغولى والوداد المغربي، برصيد 37 تسديدة، بينما جاء الأهلى، فى المركز الثالث، برصيد 35 تسديدة، ثم النجم الساحلى التونسي، برصيد 33 تسديدة وأخيرا صن داونز الجنوب أفريقى، برصيد 31 تسديدة.
بينما لم يتواجد طرفى المواجهة الأخرى فى نصف النهائي، الزمالك والرجاء المغربى، فى قائمة الأكثر تسديدا على المرمى.
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