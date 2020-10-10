شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يترأس بعثة الأهلي في المغرب وإسماعيل يوسف للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، عن رؤوساء بعثي الأهلي والزمالك استعدادًا لمواجهتي الوداد المغربي والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمغرب، مضيفاً "الأهلي والزمالك أبلغوني برؤوساء البعثات فالأهلي سيرأس بعثته محمود الخطيب"، وتابع: "أما بالنسبة لنادي الزمالك فأغلب أعضاء مجلس الزمالك سيقوموا بالسفر ولكن سيكون إسماعيل يوسف هو رئيس بعثة الزمالك"

ويواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي يومي 17 و23 أكتوبر بينما يواجه الزمالك غريمه الرجاء المغربي يومي 18 و24 أكتوبر في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.