7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة، الموافق 9 أكتوبر 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها شاهد .. كيفين جونسون مساعد موسيمانى يصل القاهرة ويظهر فى الأهلى غداً ،والجبلاية: مد القيد ليس له علاقة بمشاركة فتحى الأفريقية والتمديد ينقذ حازم إمام ، وننفرد بأبرز بنود لائحة الجبلاية الجديدة.. بند الـ8 سنوات تصاعدى والنائب بالانتخاب ، حرس الحدود يعلن عودة محمد حليم لقيادة الفريق.. وطلب وحيد من اتحاد الكرة. شاهد .. كيفين جونسون مساعد موسيمانى يصل القاهرة ويظهر فى الأهلى غداً وصل الجنوب أفريقي كيفين جونسون المدرب العام للأهلي القاهرة، وعقد اجتماعاً مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تمهيداً لتسجيل ظهوره الأول في تدريبات الأهلي غداً السبت. Advertisements حرس الحدود يعلن عودة محمد حليم لقيادة الفريق.. وطلب وحيد من اتحاد الكرة أعلن اللواء مشهور أحمد المشرف على الكرة بنادى حرس الحدود، عودة محمد حليم لقيادة الفريق فنيا عقب اعتذار طارق العشرى المدير الفنى للفريق عن عدم استكمال المهمة. ينشر الخليج 365 أهم البنود في اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة والتي تم اعتمادها اليوم من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، حيث سيقوم اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة بترجمة اللائحة وعرضها على الأندية

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