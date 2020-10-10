شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الجمعة 9/ 10/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر عبد الله السعيد لاعب وسط فريق بيراميدز، متربعًا على عرش جدول هدافين الدورى برصيد 17 هدف، بعد أن أقيم اليوم، الجمعة، الموافق 9/ 10/ 2020 ثلاث مواجهات فى إطار منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث إقيمت مواجهة مؤجلة من دور الـ 19 بين المصرى البورسعيدى والإسماعيلى، واقيمت مواجهتين فى إطار منافسات الجولة 32 بين طنطا والمقاولون العرب، وسموحة والاتحاد السكندرى.



جدول ترتيب هدافين الدورى

حقق فريق المصرى البورسعيدى بقيادة على ماهر فوزاً مهما على نظيره الاسماعيلى بهدفين دون رد بديربى القناة الذى جمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية، والمؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز،سجل كريم العراقى هدف التقدم للمصرى البورسعيدى فى الدقيقة 65 من إنفراد تام بالحارس محمد فوزى ثم أضاف أحمد جمعة الهدف الثانى للمصرى فى الدقيقة 81 . وبذلك يرتفع رصيد المصرى البورسعيدى للنقطة 39 ليرتقى للمركز التاسع بجدول الدوري بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 10وتعادل في 9 وخسر 12 مرة وسجل 30 هدفاً وعليه 32 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الاتحاد السكندرى. فيما تجمد رصيد الاسماعيلى عند النقطة 38 بالمركزالعاشر بجدول الدوري بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 10 وتعادل في 8 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكه 43 هدفاً.

المصرى البورسعيدى يهزم الإسماعيلى بثنائية ويرتقى للمركز التاسع بالدورى

حقق طنطا تعادل قاتل مع المقاولون العرب بنتيجة 2 / 2، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد طنطا الرياضى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث دخل أبناء السيد البدوى المباراة بحثاً عن الشهرة بعد تأكد هبوطه للقسم الثانى وخسر طنطا مباراته بالجولة الأخيرة للمسابقة من الجونة بهدفين مقابل هدف، فيما خسر ذئاب الجبل من الاهلى بهدف دون رد في نفس الجولة. Advertisements فى البداية تقدم طنطا على القاولون بهدف أحرزه ميدو جمال فى الدقيقة 38، ثم أحرز حسن الشامى هدف التعادل لذئاب الجبل فى الدقيقة 63، وبعدها سجل الهدف الثانى للمقاولون محمد سالم فى الدقيقة 72، وفى الدقيقة 94 سجل طنطا هدف التعادل. بهذه بنتيجة رفع المقاولون رصيده للنقطة 53 محتلاً المركز الرابع بجدول الدورى، بعد أن لعب 32 مباراة حيث فاز فى 17 وتعادل فى 8 مباريات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 43 هدفاً واستقبلت شباكه 30 هدف، فيما يقبع طنطا بالمركز الأخير برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في مباراتين فقط وتعادل في 13 وخسر 17 لقاء وسجل لاعبوه 19 هدف ودخل مرماه 52 هدفاً فيما.

طنطا يخطف تعادل قاتل مع المقاولون + 90

سموحة يهزم الاتحاد السكندرى 2 / 1

نجح فريق سموحة فى الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، تقدم سموحة عن طريق محمد عبد المنعم فى الدقيقة 32 ، فيما تعادل عبد الرزاق سيسيه للاتحاد فى الدقيقة 49 ، ليعود محمد كوفي ويتقدم لسموحة في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة ، يصعد سموحة للمركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 47 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 17 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 42 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً فيما استمر الاتحاد السكندرى المركز الثامن برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 15 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

وقرر الجهاز الطبى لفريق سموحة ، نقل الهانى سليمان حارس مرمى ألفريق إلى أحدى المستفيات لعمل أشعة مقطعية على المخ وإجراء بعض التحاليل الطبيه وذلك عقب سقوط الحارس فى أحدى الكرات فى المباراة حيث رفض محمد عبد الجواد طبيب فريق سموحه استمرار حارس المرمى ، عقب سقوطه واصراره على الاستمرار فى المباراه وتم نقله إلى المستشفى.