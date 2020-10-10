شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم الحكام المصرى يصل القاهرة غدا بعد نجاح مهمته فى ودية تونس والسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود إلى القاهرة ظهر غد السبت طاقم التحكيم المصرى بقيادة ابراهيم نورالدين، بعدما أدار الطاقم المباراة الودية بين منتخبى تونس والسودان باستاد رادس والتى انتهت بفوز تونس بثلاثية نظيفة، وضم الطاقم المصرى كل من إبراهيم نور الدين وهانى عبدالفتاح ويوسف البساطى، وعاون الطاقم الحكم الدولى التونسي يوسف السرايري وراقب المباراة الحكم الدولى السابق مراد الدعمى.

وظهر الطاقم المصرى بمستوى مميز للغاية استحق عليه الشكر من جانب مسئولى المنتخبين ومراقب المباراة ، ويعتبر ظهور نورالدين فى تونس هو الأول للحكام الدوليين المصريين منذ شهر مارس وايقاف النشاط الرياضي بدول الاتحاد الافريقي بسبب فيروس كورونا.

وحقق منتخب تونس فوزا سهلا على نظيره السودانى بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة الودية التى أقيمت على ملعب "رادس"، تقدم سيف الدين خاوى لنسور قرطاج فى الدقيقة 17، قبل أن يسجل على معلول نجم الأهلى الهدف الثانى لمنتخب بلاده فى الدقيقة 24 من ضربة رأس، إثر عرضية من وهبى الخزرى. واستطاع أنيس بن سليمان تسجيل الهدف الثالث للمنتخب التونسى فى الدقيقة 35. وشارك على معلول أساسيا فى اللقاء وخاض المباراة بأكملها، فى حين جلس فرجانى ساسى نجم الزمالك على مقاعد البدلاء طوال أحداث المباراة. Advertisements وأدر مباراة اليوم طاقم تحكيم مصرى بقيادة إبراهيم نور الدين. ودخل نسور قرطاج المباراة بالتشكيل التالي: بن شريفية، على معلول، مرياح، بارون، سخيرى، سليمانى، كشريدة، أيمن بن محمد، حمزة رافيا، سيف الدين الخاوى، ووهبى الخرزى. ومن المقرر أن يخوض منتخب تونس ودية ثانية مع منتخب نيجيريا يوم 13 أكتوبر بالنمسا في إطار استعدادات النسور لتصفيات كأس أمم افريقيا 2021 وتصفيات كأس العالم 2022، وتضم قائمة منتخب تونس لتى اختارها منذر الكبير مدرب الفريق كل من علي معلول نجم الأهلي وفرجاني ساسي نجم الزمالك وسيف الجزيري نجم المقاولون. ويحتل منتخب تونس صدارة ترتيب المجموعة العاشرة من تصفيات أمم أفريقيا على حساب ليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية برصيد 6 نقاط بعد انتصارين على حساب كل من ليبيا 4-1 وتنزانيا 1-0 ويستعد الفريق لخوض تصفيات المونديال في المجموعة الثانية مع زامبيا وموريتانيا وغينيا الاستوائية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طاقم الحكام المصرى يصل القاهرة غدا بعد نجاح مهمته فى ودية تونس والسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.