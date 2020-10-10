طاقم الحكام المصرى يصل القاهرة غدا بعد نجاح مهمته فى ودية تونس والسودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود إلى القاهرة ظهر غد السبت طاقم التحكيم المصرى بقيادة ابراهيم نورالدين، بعدما أدار الطاقم المباراة الودية بين منتخبى تونس والسودان باستاد رادس والتى انتهت بفوز تونس بثلاثية نظيفة، وضم الطاقم المصرى كل من إبراهيم نور الدين وهانى عبدالفتاح ويوسف البساطى، وعاون الطاقم الحكم الدولى التونسي يوسف السرايري وراقب المباراة الحكم الدولى السابق مراد الدعمى.
وظهر الطاقم المصرى بمستوى مميز للغاية استحق عليه الشكر من جانب مسئولى المنتخبين ومراقب المباراة ، ويعتبر ظهور نورالدين فى تونس هو الأول للحكام الدوليين المصريين منذ شهر مارس وايقاف النشاط الرياضي بدول الاتحاد الافريقي بسبب فيروس كورونا.
وحقق منتخب تونس فوزا سهلا على نظيره السودانى بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة الودية التى أقيمت على ملعب "رادس"، تقدم سيف الدين خاوى لنسور قرطاج فى الدقيقة 17، قبل أن يسجل على معلول نجم الأهلى الهدف الثانى لمنتخب بلاده فى الدقيقة 24 من ضربة رأس، إثر عرضية من وهبى الخزرى.
واستطاع أنيس بن سليمان تسجيل الهدف الثالث للمنتخب التونسى فى الدقيقة 35.
وشارك على معلول أساسيا فى اللقاء وخاض المباراة بأكملها، فى حين جلس فرجانى ساسى نجم الزمالك على مقاعد البدلاء طوال أحداث المباراة.
وأدر مباراة اليوم طاقم تحكيم مصرى بقيادة إبراهيم نور الدين.
ودخل نسور قرطاج المباراة بالتشكيل التالي: بن شريفية، على معلول، مرياح، بارون، سخيرى، سليمانى، كشريدة، أيمن بن محمد، حمزة رافيا، سيف الدين الخاوى، ووهبى الخرزى.
ويحتل منتخب تونس صدارة ترتيب المجموعة العاشرة من تصفيات أمم أفريقيا على حساب ليبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية برصيد 6 نقاط بعد انتصارين على حساب كل من ليبيا 4-1 وتنزانيا 1-0 ويستعد الفريق لخوض تصفيات المونديال في المجموعة الثانية مع زامبيا وموريتانيا وغينيا الاستوائية.
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