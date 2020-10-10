شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي أول الحاضرين في حفل زفاف محمد هانى على شقيقة زوجة حسام غالي.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللاعب رمضان صبحي، مهاجم نادى بيراميدز، على حضور حفل خطوبة صديقه وزميله السابق محمد هانى، لاعب النادي الأهلي، على شقيقة زوجة النجم حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة.

والتقط صبحي عدد من الصور مع الحاضرين في حفل الخطوبة الذي اقتصر على عدد من الأصدقاء والعائلة.

Advertisements



رمضان صبحي في خطوبة محمد هانى

وكان قد وجه هانى، رسالة لرمضان صبحي بعد رحيله عن القلعة الحمراء، وقال "كل لاعب له قراراته وأحترم قرار رمضان صبحى بالرحيل عن الأهلى والانتقال لبيراميدز وأنا مش زعلان منه أنا زعلان عليه، كان نفسى يكمل فى الأهلى، رمضان شخصية نظيفة ونجم كبير فى الملعب وجوده فى الأهلى كان يساعده على استكمال مسيرته والتتويج ببطولات وتحقيق إنجازات تاريخية ".