شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة من خطوبة محمد هاني على شقيقة زوجة حسام غالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل محمد هانى، لاعب النادي الأهلي، اليوم، بحفل خطوبته على لميس، شقيقة زوجة النجم حسام غالي كابتن النادى الأهلى السابق، ومدير الكرة الحالي، في فريق الجونة، وسط اصدقائهما والعائلة في احدى الفنادق الشهيرة، وسرعان ما استقبل هانى، عدد كبير من التهنئات من قبل جمهورها عبر منصات السوشيال ميديا، وتداول عدد كبير من جمهور القلعة الحمراء صور من حفل الخطوبة الذي حضره عدد كبير من لاعب النادي الأهلي.

خطوبة محمد هانى

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