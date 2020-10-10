شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلى توصى بعودة محمد عبد المنعم لتدعيم الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة تخطيط النادي الأهلي بعودة محمد عبد المنعم مدافع الفريق الشهير بـ"كامبوس" المعار لسموحة بداية من الموسم المقبل، لتدعيم الخط الخلفي، وذلك بعد أن نال اللاعب إعجاب اللجنة، ونال تقييما مرتفعا في تقرير اللاعبين المعارين بالنسبة لباقي زملائه.. ومنح الأهلي الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق حرية اتخاذ القرار النهائي في ملف محمد عبد المنعم ، خاصة وأنه طلب ملف اللاعبين المعارين لدراسته بعناية قبل اتخاذ أي قرار بخصوص أي لاعب، وأعار مسئولو الأهلي كامبوس لسموحة في يناير الماضي لمدة موسم ونصف إلا أنه يوجد بند في عقده يمنح الإدارة الحمراء الحق في استعادة اللاعب بعد 6 أشهر فقط من الإعارة، وهو ما قد يحدث خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

من ناحية أخرى، يخضع محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى لاختبار طبى قبل مران الفريق غداً، السبت، لتحديد موقفه من دخول التدريبات الجماعية بعدما تعرض لإصابة فى مباراة المقاولون العرب الماضية فى الجولة الـ30 لبطولة الدورى، وكانت عبارة عن مزق واحد مللى فى العضلة الضامة أبعده عن المشاركة فى مباراة إنبى أول أمس بالدورى التى فاز فيها الأحمر بلاثية نظيفة.

ومن المقرر أن يتحدد موقف الشناوى خلال الفحص الطبى غداً وإن كانت الدلائل تُشير إلى أن الحارس لن يكون جاهزاً للمشاركة فى مران السبت الجماعى وسيواصل التأهيل، ليغيب كذلك عن مباراة بيراميدز الأحد فى الدورى، ليتم تجهيزه للسفر مع الأهلى الثلاثاء المقبل للمغرب لخوض مباراة الوداد المغربى المقرر لها 17 أكتوبر الجارى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.