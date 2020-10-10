شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة 9/10/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة العديد من الأخبار الهامة خاصة على مستوى فريق الكرة الذي بدأ الاستعداد لمواجهة حرس الحدود في بطولة الدوري العام.

انتظام ثنائى منتخب الشباب لتدريبات الزمالك ..ورفع معدلات اللياقة لحراس المرمى

انتظم أسامة فيصل وياسين مرعي ثنائي الشباب بالزمالك إلى تدريبات الفريق الأول للنادى الأبيض في المران الجماعي المقامة على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء في ميت عقبة وذلك بعد عودتهما من معسكر المنتخب الوطني للشباب، والمشاركة في المباراة الودية أمام شباب وادي دجلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة رقم ٣٣ من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

في ذات الوقت خضع الثلاثي محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عواد ومحمد صبحي لمجموعة من التدريبات البدنية القوية تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس، على هامش التدريبات الجماعية للفريق .

جلسة خاصة لباتشيكو مع محمود علاء على هامش مران الزمالك

قام البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك على عقد جلسة خاصة مع محمود علاء مدافع الفريق على هامش التدريبات الجماعية المقامة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، كما حرص باتشيكو على منح اللاعب بعض التعليمات والنصائح الفنية الخاصة من أجل تنفيذها في المواجهات المقبلة، بداية من مواجهة حرس الحدود يوم الإثنين المقبل على ستاد المكس بمدينة الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة رقم ٣٣ من بطولة الدوري المصري العام.

في ذات الوقت خضع لاعبو الزمالك لمجموعة من التدريبات البدنية القوية تحت إشراف جوزية بيدرو مدرب الأحمال وذلك على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

الزمالك يبدأ الإجراءات الطبية ومسحات كورونا استعدادا لرحلة المغرب

بدأ مسئولو الزمالك الاستعداد لسفر فريق الكرة إلى المغرب لمواجهة الرجاء المغربى يوم 18 أكتوبر المقبل فى ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا. وأنهى الجهاز الإدارى التأشيرات وشراء المأكولات والمشروبات التى سيتم اصطحابها فى الرحلة خاصة مع وجود قلق من انتشار فيروس كورونا فى المغرب.

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ويبدأ الجهاز الطبى للزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، الإجراءات الطبية وعمل مسحات كورونا خلال الساعات المقبلة استعداداً للسفر الثلاثاء بعد الانتهاء من مباراة حرس الحدود فى الجولة 33 للدورى والمحدد لها الاثنين، حيث تقام مباراة الذهاب أمام الرجاء فى المغرب يوم 18 من شهر أكتوبر الجارى، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 24 من الشهر نفسه بالقاهرة

الزمالك يستعيد جهود إمام عاشور أمام حرس الحدود

يعود إمام عاشور، لاعب وسط الزمالك، للمشاركة مع فريقه فى المباريات بداية من مباراة حرس الحدود المقرر لها الاثنين المقبل فى الدورى، بعدما غاب عاشور عن مباراة وادى دجلة أمس بسبب إيقافه من جانب لجنة المسابقات لاستفزازه لاعبى المصرى البورسعيدى فى الجولة الـ 31 للدوري.

من ناحية أخرى، يخضع حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الزمالك لاختبار طبي اليوم على هامش مران الفريق الذى سيقام عصرا فى ملعب النادى لتحديد حجم الإصابة التى تعرض لها فى مباراة وادى دجلة أمس والتى انتهت بالتعادل السلبى فى الجولة الـ32 للدورى.

اختبار طبى لـ حازم إمام فى مران الزمالك اليوم لتحديد موقفه من لقاء الرجاء

يخضع حازم إمام، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، لاختبار طبى اليوم على هامش مران الفريق الذى سيقام عصراً فى ملعب النادى، لتحديد حجم الإصابة التى تعرض لها فى مباراة وادى دجلة أمس والتى انتهت بالتعادل السلبى فى الجولة الـ32 للدورى، ويغيب حازم إمام عن مواجهة حرس الحدود المقبلة فى الدورى والمقرر لها الاثنين المقبل فى الجولة الـ33 للدورى بعد تجدد الإصابة القديمة والتى تلاحقه منذ فترة وهى عبارة عن شد فى العضلة الأمامية.

باتشيكو يدرس إراحة الأساسيين أمام الحدود قبل السفر للمغرب استعدادا للرجاء

يدرس البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك منح اللاعبين الأساسيين راحة من مباراة حرس الحدود المقرر لها الأثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 33 للدورى، نظرا لسفر الفريق في اليوم التالى للمباراة الي المغرب مباشرة لخوض مباراة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها 18 أكتوبر الجارى.