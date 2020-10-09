شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يصطدم بنادال في نهائي رولان جاروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى نهائي بطولة رولان جاروس للتنس، بعد فوزه المثير على اليوناني ‎ستيفانو تسيتسيباس 3-2. وضرب ديوكوفيتش موعدًا مع الإسباني رافائيل نادال في نهائي البطولة، بعدما فاز الأخير في وقت سابق، اليوم الجمعة، على الأرجنتيني دييجو شفارتزمان بثلاث مجموعات نظيفة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,156

تعافي 97,524

وفيات 6,017

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