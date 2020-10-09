شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تفوز على نيجيريا بهدف نظيف وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق المنتخب الجزائري الفوز على نظيره النيجيري بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الجمعة.

سجل هدف الفوز الوحيد للمنتخب الجزائري رامي بن سبعيني، في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء.