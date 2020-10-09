شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة «بن شرقي».. المنتخب المغربي يهزم السنغال بثلاثية وديًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حقق المنتخب المغربي فوزًا وديًا على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة.
سجل ثلاثية المغرب، خلال اللقاء الذي شهد مشاركة أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، بديلًا في الدقيقة 70، كل من سليم أملاح ويوسف النصيري ويوسف العربي، بينما سجل هدف السنغال إسماعيل سار.
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