شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتأهب لمواجهة المقاصة بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى طلائع الجيش نظيره مصر المقاصة، في الثامنة مساء السبت، على استاد جهاز الرياضة العسكرى، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ32 للدورى الممتاز.

ويدخل الطلائع، بقيادة عبدالحميد بسيونى، المدير الفنى، المباراة برصيد 35 نقطة في المركز الثالث عشر، بعد تعادله الأخير مع الاتحاد السكندرى 2- 2، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز، اليوم، لإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده لتحسين وضعه في الجدول والابتعاد عن حسابات البقاء في الدورى، وركز المدير الفنى خلال التدريبات الأخيرة على بعض الجمل الفنية، بجانب تدريب اللاعبين على التسديد من مختلف الزوايا لرغبته في تسجيل هدف مبكر.

على الجانب الآخر، يرفع المقاصة شعار التحدى في مباراة اليوم لرغبته في الفوز لتعويض خسارته الأخيرة من بيراميدز 2- 3، وشهد المران الأخير للفريق عمل تقسيمة «تراى ماتش» بين اللاعبين، شهدت روحًا وحماسًا عاليًا من جميع عناصر الفريق، وحرص على عاشور، المدير الفنى للفريق، على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتوجيه بعض التعليمات الفنية إلى اللاعبين وتصويب الأخطاء.