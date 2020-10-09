شكرا لقرائتكم خبر عن لوف يشعر بخيبة أمل قبل مواجهة أوكرانيا السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتطلع المنتخب الألمانى للقيام بمحاولة أخرى لحصد فوزه الأول في دورى الأمم الأوروبية، السبت، عندما يواجه أوكرانيا، بعد التعادل مع تركيا وديًّا بثلاثة أهداف.

ومثلما حدث خلال المباراة الأولى في دورى الأمم الأوروبية الشهر الماضى أمام إسبانيا، تلقت الشباك الألمانية هدفًا في الوقت بدل الضائع.

ولم ينجح الفريق الألمانى في الخروج فائزا من مواجهته الودية أمام تركيا في كولونيا رغم تقدمه ثلاث مرات بتوقيع القائد جوليان دراكسلر والوافد الجديد فلوريان نيوهاوس ولوكا فالدشميت.

وخطف كينان كارامان هدف التعادل القاتل لتركيا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليفرض على المنتخب الألمانى الكثير من العمل الذي ينبغى تنفيذه قبل استئناف المعترك القارى.

وقال لوف، مدرب منتخب ألمانيا: «أشعر بخيبة أمل وانزعاج، هناك أسباب عديدة.. بينها استغلال الفرص التي تسنح لنا، ينبغى أن يكون لدينا القدرة على التعامل مع الضغط عندما تكون الكرة بحوزتنا وعدم التفريط بها في مواقف سهلة، ويجب استلام الكرة والتعامل معها بحزم، إذا لم تنجز الأمور بشكل جيد فإنك ستستقبل أهدافا».

وأضاف: «سنتعامل مع هذا الأمر لدى عودة جميع اللاعبين.. علينا أن نتحدث في هذا الشأن وهناك مشاكل نعانى منها منذ فترة».

وقال نيوهاوس: «أردنا حقا الفوز بالمباراة»، وقال دراكسلر: «سمحنا لتركيا بالتسجيل، وحدث الأمر نفسه أمام إسبانيا، نشعر بخيبة أمل لعدم الفوز بالمباراة.. هناك بعض النقاط الجيدة وقد سجلنا ثلاثة أهداف ولكن كرة القدم تتعلق بالفوز».

كان نيوهاوس لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ أحد المحاور الإيجابية ضمن صفوف المنتخب الألمانى الليلة الماضية، ليس فقط بسبب الهدف الذي سجله، وكذلك كان الحال بالنسبة لفالدشميت لاعب بنفيكا وبنيامين هنريكس لاعب لايبزبج. ويتطلع المنتخب الألمانى من منظور مختلف تماما لمهمته في دورى الأمم الأوروبية، بعد أن أخفق الفريق في تحقيق أي انتصار خلال النسخة الأولى للبطولة.

وينضم لاعبو بايرن ميونيخ، بطل دورى أبطال أوروبا، ولايبزيج الذي بلغ المربع الذهبى للبطولة القارية إلى قائمة المنتخب الألمانى في المواجهات التالية، وأبرزهم القائد مانويل نوير وجوشوا كيميتش وليون جوريتسكا ونيكلاس شوله وسيرجى جنابرى ومارسيل هالستنبرج ولوكاس كلوسترمان.

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لكن الشكوك تحوم حول مشاركة جنابرى نظرا لإصابته بنزلة برد وكذلك الحال بالنسبة لتيمو فيرنر مهاجم تشيلسى وتونى كروس لاعب وسط ريال مدريد، حيث سيتحدد مصير مشاركتهم من عدمها خلال ساعات.

ولكن لوف متفائل قبل مباراتى دورى الأمم، وقال «أتوقع أن نفعلها» عندما يتوجه الفريق لمواجهة أوكرانيا التي تعانى من جائحة كورونا والتى تعرضت لهزيمة كاسحة أمام فرنسا، بطلة العالم، بسبعة أهداف مقابل هدف الليلة الماضية.

وأوضح لوف: «بالطبع سيكون من المهم الفوز في المباريات المقبلة، سيكون هناك فريق مختلف على أرض الملعب في أوكرانيا، أؤكد أن الجميع متحمس للغاية للفوز بالمباراة المقبلة».