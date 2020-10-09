شكرا لقرائتكم خبر عن نادال يتأهل لنهائي رولان جاروس للتنس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صعد الإسباني رافاييل نادال إلى الدور النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس 2020»، ثالث بطولات «الجراند سلام» لهذا الموسم، والبالغ مجموع جوائزها 38 مليون يورو.
وحقق نادال، المصنف الثاني عالميا، الفوز في مباراته بالدور نصف النهائي، التي أقيمت اليوم الجمعة، على ملعب «فيليب شاترييه»، على الأرجنتيني دييجو شفارتزمان بثلاث مجموعات نظيفة بواقع 6-3 و6-3 و7-6.
وينتظر الماتادور الإسباني الطرف الفائز من مواجهة الصربي نوفاك دجوكوفيتش واليوناني ستيفانوس تستسيباس لمواجهته في النهائي يوم الأحد المقبل.
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