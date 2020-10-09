شكرا لقرائتكم فوز الأهلى و الزمالك فى دورى سيدات اليد.. و رجال الأبيض يواصلون التألق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيمت على مدار اليوم الجمعة مواجهات قوية فى إطار الجولة السادسة بدورى المحترفين لكرة اليد و المرتبط مواليد 2002 على صعيد المجموعتين الأولى و الثانية ، و أيضا لقاءات مهمة بالجولة الثانية بدورى سيدات اليد ، حيث جاءت النتائج كالتالي :

دورى عمومى سيدات الجولة الثانية

فوز الشمس على منوف بنتيجه 21/41

فوز الأهلى على حلوان بنتيجه 7/48

فوز سبورتنج على مدينه نصر بنتيجه 14/34

فوز سموحه على تشامبيون الرحاب بنتيجه 21/35

فوز الزمالك على اصحاب الجياد بنتيجه 15/42

فوز المعادى على هليوليدو بنتيجه 16/32

فوز الطيران على الزهور بنتيجه 21/27

فوز الجزيره على اكتوبر بنتيجه 20/27

مرتبط محترفين 2002 الجوله السادسة

المجموعة الأولى

فوز سموحه على الطيران بنتيجه 27/29

فوز الزمالك على بترول اسيوط بنتيجه 21/43

فوز حدائق الاهرام على اسيوط الرياضى بنتيجه 21/33

المجموعه الثانية

تعادل الزهور أمام بورسعيد بنتيجه 30/30

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فوز الاوليمبى على اصحاب الجياد بنتيجه 22/25

تعادل البنك الاهلى أمام سبورتنج بنتيجه 21/21

محترفين رجال الجولة السادسة

المجموعه الأولى

فوز الطيران على سموحه بنتيجه 17/22

فوز الزمالك على بترول اسيوط بنتيجه 20/34

فوز حدائق الاهرام على اسيوط الرياضى بنتيجه 24/25

المجموعه الثانية

فوز الزهور على بورسعيد بنتيجه 25/33

فوز الاوليمبى على اصحاب الجياد بنتيجه 18/20

فوز سبورتنج على البنك الأهلى 24/23.

وتشهد جولة 12 نوفمبر لقاءات مهمة بين كل من: الأهلى مع طلائع الجيش والزمالك مع سبورتنج والأوليمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية لقاءات بين طلائع الجيش مع الأولمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك.

وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كاجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، 20 فردًا كحد أقصى مرافقًا لكل نادٍ فى المباريات، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد